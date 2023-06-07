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Giresunspor - Antalyaspor: 2-0

DHA

Giresunspor - Antalyaspor: 2-0


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Sönmez
GİRESUNSPOR: Ferhat Kaplan Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Campuzano, Görkem Sağlam (Dk. 74 Murat Cem Akpınar), Doğan Can Davas (Dk. 74 Mert Han Kurt), Sainz, Savicevic (Dk. 48 Mejia), Bajic (Dk. 65 Alper Uludağ)
ANTALYASPOR: Helton Bünyamin Balcı, Gerxhaliu (Dk. 67 Ndao), Emrecan Uzuncan, Güray Vural, Fernando (Dk. 67 Ufuk Akyol), Erdal Rakip, Ghacha (Dk. 76 Mustafa Erdilman), Nakajima (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım), Larsson, Wright
GOLLER: Dk. 17 Bajic (P), Dk. 59 Sainz (Giresunspor)
KIRMIZI KART: Dk. 60 Sainz (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Campuzano, (Giresunspor), Ghacha (Antalyaspor)
Spor Toto Süper Ligin 38´inci haftasında, Bitexen Giresunspor sahasında karşılaştığı Fraport Antalyaspor´u 2-0 mağlup etmesine rağmen Süper Lig'den düşen son takım oldu.
16´ncı dakikada Bajic ceza sahası içerisinde Gerxhaliu'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı kararını verdi.
17'nci dakikada VAR incelemesinin ardından Giresunspor'da penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlara gönderdi: 1-0.
33´üncü dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı korner atışında Wright uygun pozisyonda kafa ile vurdu, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
37´nci dakikada Antalyaspor´da Fernando'nun yaptığı sert şutta top yan direğe çarparak auta gitti.
51´inci dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içine yaptığı ortayı kaleci Ferhat tek yumrukla uzaklaştırdı.
59´uncu dakikada Doğan Can´ın pasıyla hareketlenen Sainz, ceza yayı üzerinden vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-0.
60´ıncı dakikada gol sevinci sırasında formasına omuza çeken Sainz, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
72´nci dakikada Wright´ın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruş kaleci Ferhat´ta kaldı.
89´uncu dakikada Larsson´un ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu Ferhat yatarak uzaklaştırdı.
Maçta başka gol olmadı ve mücadeleyi 2-0 kazanan Giresunspor, Spor Toto 1´inci Lig'e düşen takım oldu.
DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2023-06-07 22:31:55

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