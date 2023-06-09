Giresunspor´dan TFF´ye başvuru



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, ligin henüz tescil edilmediğini belirterek, "Ligden düşmenin kaldırılması konusunda resmi başvurumuzu TFF´ye yaptık. Çok büyük bir doğal afet yaşadık, bunun hem manevi hem maddi çok büyük etkileri oldu. Takımlar bu durumlardan çok etkilendi, oyuncular özellikle depremin olmasının ertesinde özellikle yabancı oyuncuları tekrar yönlendirmekte konsantre etmekte zorluklar yaşadık" dedi.

Başkan Yamak, düzenlediği basın toplantısında, "Haksız olarak yaşadığımız, hakkımızın yenildiği, yarışma halinde değiştirilen kuralların olduğu bir sezonu geride bıraktık" ifadesinde bulundu. Giresunspor camiasından ve taraftarlardan özür dileyen Yamak, "Maç sonunda puan sıralamasında altta ama gönüllerinin en üst noktasında olan takımlarını çağırıp tüm kalan futbolcularımızı alkışlamaları herhalde dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir duygu yoğunluğunu hepimizin üzerinde oluşturdu. Bizlerle sonuna kadar mücadele eden oyuncularımızın sahada gösterdikleri performansın bu şekilde yüksek olmasının nedeni de işte bu sevgiden geçmektedir. Bir kere daha ne kadar büyük olduğumuzu görmekten gurur duydum. Kocaman kalpliler hepinize sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

"TFF'YE RESMİ BAŞVURUMUZU YAPTIK"

Yamak, ligin bittiğini ancak henüz tescil edilmediğine işaret ettiği konuşmasına şöyle devam etti: "Henüz düşmedik ama sıralamada düşme yerindeyiz. Bu benim yönetimim altında oldu ama alnımız ak, başımız dik. Giresunspor'un bir kuruşuna tenezzül etmemiş bir Giresunsporlu olarak yüreğim ve gönlüm rahat. Zor gününde Giresunspor'a sırt çevirme gibi bir durumum hiçbir zaman olmadı. Bir yere gitmeyi şu anda düşünmüyoruz, biz buradayız. Önümüze bakacağız ve durumumuzu değerlendireceğiz. Ligden düşmenin kaldırılması konusunda resmi başvurumuzu TFF´ye yaptık. Çok büyük bir doğal afet yaşadık, bunun hem manevi hem maddi çok büyük etkileri oldu. Takımlar bu durumlardan çok etkilendi, oyuncular özellikle depremin olmasının ertesinde özellikle yabancı oyuncuları tekrar yönlendirmekte konsantre etmekte zorluklar yaşadık. Giresunspor ve Kayserispor haricinde tüm takımlar deprem nedeniyle ligden çekilen takımlardan transfer yaptı. 9 yabancıyla oynadılar, biz bunları yaşayamadık ve bunlar tamamen oyun oynanırken sürecin içinde oldu."

300 milyon lira borçları olduğunu, kulübün geleceği için destek gerektiğini belirten Yamak, "Bunu bizim tek başına yapma şansımız yok, eğer bu kulübü alıp düzlüğe çıkarabilecek bir grup veya bir kişi varsa ben kendi arkalarında da çalışmaya hazırım. Sahip çıkacak biri varsa hemen istifa edebilirim, buradan açık olarak söylüyorum. Bu kulübün borcu belli, 300 milyon lira borcu var. Burada bir birliktelik lazım" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-06-09 15:48:49



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