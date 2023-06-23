Giresun´da sağanak sele neden oldu; 1 kişi kayıp (2)



1 KİŞİ KAYIP

Giresun´da etkili olan sağanak nedeniyle Duroğlu beldesinde sel ve taşkınların yanında bazı noktalarda da irili ufaklı heyelanlar da meydana geldi. Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, selde bir kişiden henüz haber alınamadığını açıkladı. Çetin, "Şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı ama Çağlayan Mahallemizde Rıdvan Coşar adlı vatandaşımızdan haber alamıyoruz. Daha önceki yıllarda dere taşması olayımız vardı ama bu ondan da büyük bir afet. Her tarafımızı yıktı. Büyük heyelanlar oluştu" dedi.

SEL GİTTİ BALÇIK KALDI

Beldeden geçen ve su seviyesi artan Aksu Deresi çevresindeki yollar balçıkla kaplandı. Sel sularının taşıdığı toprak ve rüsubatla dolan bazı ara sokaklarda ekipler, iş makineleri eşliğinde temizlik çalışması başlattı. Beldede esnaf ve bölge halkı, çamur ve suyla dolan ev ile iş yerini temizlemeye çalıştı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI, O ANLAR KAMERADA

Selin vurduğu beldede yüksek kesimli bölgelerdeki evlerinde mahsur kalanlar da AKUT, AFAD, UMKE, jandarma ve İHH ekiplerince kurtarıldı. Selde yaralanan bazı kişiler de AKUT ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden İl Özel İdaresi'ne ait kepçe yardımı ile kurtararak ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı. Zamana karşı yarışan ekiplerin, kurtarma mücadelesine dair anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

ENERJİ NAKİL HATLARI HASAR GÖRDÜ

Beldede yakınında binaların da bulunduğu yamaçtaki fındık bahçesinde heyelan oluştu. Heyelanla yamaçtan kopan kaya ve toprak yığını yola akarken, enerji nakil hatları da hasar gördü. Özel elektrik dağıtım şirketi görevlileri hasar gören enerji nakil hatlarının onarımına başladı.

HASARIN BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Belde merkezinde, taşkın sel ve heyelanların verdiği hasar da havadan dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; Aksu Deresi´nin su seviyesi ve debisi yükseldiği, heyelanları oluştuğu, çevredeki yollar ile ara sokakların yanında, bazı park halindeki araçların ise sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandığı yer aldı. Bölgede hasar tespiti ve temizlik çalışmaları, sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Giresun Barış TÜYSÜZ

2023-06-23 12:27:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.