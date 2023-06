Giresun'da sağanak sele neden oldu; 1 kişi kayıp (4)

CAN KAYBI YOK

Giresun'da taşkın, sel ve heyelanların yaşandığı Duroğlu beldesinde, su baskınlarından etkilenip kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınan 10 kişinin, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Heyelanda kaybolan Rıdvan Coşar'ı arama çalışmaları sürerken, Giresun Valisi Enver Ünlü de bölgede incelemelerde bulundu. Vali Ünlü, son durumla ilgili açıklamasında, "Gerekli tüm tedbirlerimizi almıştık. Tüm ekiplerimizin beklenen olası bir afete karşı sahada olması büyük bir felaketin eşiğinden dönmemizi sağladı. Sahil yolunda şiddetli yağışlar nedeniyle aksamalar oldu ancak şu an itibarıyla tüm yollarımız açık. Duroğlu'nun mahallelerine ulaşımda heyelan sebebiyle birtakım aksamalar var. Bir vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi var. Ekiplerimiz kayıp vatandaşımızı bulmak için çalışıyor. İnşallah onu da kısa sürede salimen buluruz diye dua ediyoruz" diye konuştu.

Vali Ünlü, 60 sel ve su baskını, 53 heyelan, 24 de mahsur kalma ihbarı geldiğini belirterek, mahsur kalanların tamamının kurtarıldığını, can kaybının olmadığını duyurdu. Vali Ünlü, AFAD Başkanlığı tarafından ödenek gönderildiğini, beldenin normal hayata geçişi için çalışma yürüteceklerini de kaydetti.

'BÖYLESİNİ BEKLEMİYORDUK'

Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin de "Kayıp vatandaşımızı aramalar sürüyor. Ahşap ev heyelana kapılmış. Hala varamadığımız yerler var. İçme suyunda sorunlar var; canla başla çalışıyoruz. Daha önce de böyle sel olmuştu, uyarılar vardı, geceden beri teyakkuz durumundaydık. Böylesini beklemiyorduk. Metrekare başına fazla yağış düştü. Allah bir daha göstermesin böyle şeyler, bize. Devletimiz yanımızda, Allah devletimize zeval vermesin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun Barış TÜYSÜZ

2023-06-23 16:05:11



