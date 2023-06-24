Giresun'da selin izleri siliniyor, heyelanda kaybolan kişi aranıyor (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TAŞLARIN ALTINDA KALAN ARAÇLAR ÇIKARILIYOR

Giresun'un Duroğlu beldesinde, selin sürüklediği, taş ve toprak yığını arasında kalan park halindeki araçlar, ekipler ve sahipleri tarafından, bulunduğu yerden çıkarılıyor. Çalışmalarda iş makineleri de kullanılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-06-24 16:06:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.