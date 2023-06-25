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Giresun´daki heyelan sonrası 4 gündür aranıyor

DHA

Giresun´daki heyelan sonrası 4 gündür aranıyor


Hakan KABAHASANOĞLUBarış TÜYSÜZ/GİRESUN, (DHA)GİRESUN´da metrekareye 60 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü, sel, taşkınların olduğu Duroğlu beldesinde, heyelanda ahşap evi toprak altında kalınca kaybolan Rıdvan Coşar´ı (50) arama çalışmaları, 4'üncü günde heyelan bölgesi ve Aksu Deresi arasında yoğunlaştırıldı. 
Doğu Karadeniz'de 4 gün önce etkili olan sağanak, Giresun´da yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sel ve taşkınlara neden olurken, merkeze bağlı Duroğlu beledisinde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Beldenin yüksek kesimlerinde mahsur kalanlar AKUT ekiplerince göle dönen yoldan iş makinesi ile kurtarılıp, güvenli alana götürüldü. Beldede bazı park halindeki araçlar da sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandı. Bölgede hasar tespiti ve temizlik çalışması sürüyor.
Beldenin Çağlayan Mahallesi´nde yamaç arazide meydana gelen heyelanda sürüklenerek toprak altında kalan ahşap evde tek başına kalan Rıdvan Coşar, kayboldu. Günlerdir süren aramalardan sonuç alınamayan Coşar için çalışmalara dördüncü günde de devam edildi. Heyelan bölgesi ve Aksu Deresi arasında aramalarını yoğunlaştıran AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, henüz Coşar´a dair bize ize ulaşamadı. Ekipler, botla girdikleri derede aramalarına devam ederken, dalgıçlar da çalışmalarını sürdürüyor.
TEMİZLİK VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Devlet Su İşleri (DSİ) 22´inci Bölge Müdürlüğü tarafından rusubat kaldırma çalışmaları devam ediyor. Toplam 470 personel, 201 araçla sürdürülen çalışmalarda selin izleri silinmeye çalışılırken Duroğlu beldesinde, selin sürüklediği, taş ve toprak yığını arasında kalan park halindeki araçlar, ekipler ve sahipleri tarafından, bulunduğu yerden çıkartılıyor. İş makineleriyle dere yatağında biriken taş, çakıl ve diğer malzemeler temizlenerek kamyonlara yükleniyor. Kamyonlarla dere içinden çıkartılan malzemeler, belirlenen alanlara boşaltılıyor.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Merkez Hakan KABAHASANOĞLUBarış TÜYSÜZ
2023-06-25 16:19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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