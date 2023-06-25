Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)Süper Lig´den küme düşen Giresunspor´da, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu.

Yeşil beyazlı ekipte bugün anlaşma sağlanamayan teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrılmasının ardından görüşmeler yürüten Giresunspor yönetiminin daha önce takımı çalıştıran Mustafa Kaplan ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Mustafa Kaplan ile anlaşma sağlanmasının ardından yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Sayın Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ayrıca Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörümüz Hakan Kurt ve eski futbolcumuz Ali Sakal da görev alacak. Kendisine ve ekibine hoş geldin diyor, Çotanak Arma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-06-25 21:58:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.