Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Giresun'da fabrikada göçük: 3 işçiden 2'si kurtarıldı

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 03:49
        Giresun'da fabrikada göçük: 3 işçiden 2'si kurtarıldı

        Barış TÜYSÜZ/YAĞLIDERE (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde sağanak nedeniyle su fabrikasının depo bölümünde çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Ekipler tonlarca toprak yığını altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.Kentte etkili olan şiddetli yağış sonucu gece saatlerinde Üçtepe beldesindeki su fabrikasının depo bölümündeki menfezde çökme meydana geldi. Çökme sonucu forkliftle çalışma yapan 3 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, DSİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinesi destekli ekiplerin çalışması sonucu, toprak altında kalan işçilerden Ali C. ile Şenol K. kurtarıldı. Kurtarılan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi. Ekipler toprak altından sesini aldıkları işçi Şinasi Özdemir'in (50) çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Alanda ekipler, elden ele kovalarla toprak molozonu kaldırmak için zamanla yarışıyor.(DHA)Görüntü Dökümü-Ekiplerin kurtarma çalışmalarıHABER KAMERA: Barış TÜYSÜZ/YAĞLIDERE (Giresun), (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Giresun Barış TÜYSÜZ

        2023-07-11 03:48:09

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Giresun'da sağanak; dere taştı, evleri su bastı (3)
        Giresun'da sağanak; dere taştı, evleri su bastı (3)
        Giresun´da sağanak; dere taştı, evleri su bastı (2)
        Giresun´da sağanak; dere taştı, evleri su bastı (2)
        Giresun´da sağanak; dere taştı, evleri su bastı
        Giresun´da sağanak; dere taştı, evleri su bastı
        Karadeniz'de 'rip akıntısı' nedeniyle 304 can kaybı
        Karadeniz'de 'rip akıntısı' nedeniyle 304 can kaybı
        15 gün önceki heyelanda kayboldu, gıyabi cenaze namazı kılındı
        15 gün önceki heyelanda kayboldu, gıyabi cenaze namazı kılındı
        Giresunspor Başkanı Yamak: Bir kurtuluş savaşı vereceğiz
        Giresunspor Başkanı Yamak: Bir kurtuluş savaşı vereceğiz