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        Giresun'da sağanak sonrası fabrikada göçük: 2 işçi kurtarıldı, 1 kişi mahsur (2)

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 05:45
        Giresun'da sağanak sonrası fabrikada göçük: 2 işçi kurtarıldı, 1 kişi mahsur (2)

        SESLİ İLETİŞİM KURULDU, ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

        Giresun´un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesindeki su fabrikasının depo bölümündeki menfezde sağanak sonrası meydana gelen göçükte enkaz altında kalan Şinasi Özdemir ile sesli iletişim kuran kurtarma ekipleri, bölgeye gelen kepçe ve vinç yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Üzerine devrilen makinalar ve forklift ile toprak yığınları nedeniyle Özdemir´in zarar görmemesi için çalışmaların büyük bir özenle sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)Barış TÜYSÜZ/YAĞLIDERE (Giresun), (DHA)-   DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Yağlıdere Barış TÜYSÜZ

        2023-07-11 05:44:58

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