Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiden iletişim kesildi (2)

FORKLİFT ÇIKARILDI; KAYIP İŞÇİ ARANIYOR

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde su fabrikasının bakım atölyesindeki menfezde oluşan göçükte, enkaz altında kalan işçi Şinasi Özdemir için çalışmalar sürüyor. Çalışmalar sırasında, toprak yığını ile gömülen forklifte ulaşıldı. Forklifti kullandığı değerlendirilen Özdemir'e ise rastlanmadı. Bu arada kayıp işçinin ailesi ve mesai arkadaşları, umutlu bekleyişini sürdürüyor.

2 İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Göçük altından çıkartılan işçilerden göğüs bölgesinde kırıklar oluşan Şenol Karagöz ile başına darbe alan Ali Çamcı'nın hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Barış TÜYSÜZ

2023-07-11 13:43:54