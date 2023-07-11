Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiden iletişim kesildi (2)

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 13:44
        Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiden iletişim kesildi (2)

        FORKLİFT ÇIKARILDI; KAYIP İŞÇİ ARANIYOR

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde su fabrikasının bakım atölyesindeki menfezde oluşan göçükte, enkaz altında kalan işçi Şinasi Özdemir için çalışmalar sürüyor. Çalışmalar sırasında, toprak yığını ile gömülen forklifte ulaşıldı. Forklifti kullandığı değerlendirilen Özdemir'e ise rastlanmadı. Bu arada kayıp işçinin ailesi ve mesai arkadaşları, umutlu bekleyişini sürdürüyor.

        2 İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Göçük altından çıkartılan işçilerden göğüs bölgesinde kırıklar oluşan Şenol Karagöz ile başına darbe alan Ali Çamcı'nın hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Barış TÜYSÜZ

        2023-07-11 13:43:54

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiyle iletişim kesildi
        Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiyle iletişim kesildi
        Giresun'da sağanak sonrası fabrikada göçük: 2 işçi kurtarıldı, 1 kişi mahsur (2)
        Giresun'da sağanak sonrası fabrikada göçük: 2 işçi kurtarıldı, 1 kişi mahsur (2)
        Giresun'da sağanak sonrası fabrikada göçük: 2 işçi kurtarıldı, 1 kişi mahsur
        Giresun'da sağanak sonrası fabrikada göçük: 2 işçi kurtarıldı, 1 kişi mahsur
        Giresun'da fabrikada göçük: 3 işçiden 2'si kurtarıldı
        Giresun'da fabrikada göçük: 3 işçiden 2'si kurtarıldı
        Giresun'da sağanak; dere taştı, evleri su bastı (3)
        Giresun'da sağanak; dere taştı, evleri su bastı (3)
        Giresun´da sağanak; dere taştı, evleri su bastı (2)
        Giresun´da sağanak; dere taştı, evleri su bastı (2)