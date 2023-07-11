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        Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiden iletişim kesildi (3)

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 15:33
        Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiden iletişim kesildi (3)

        GÖÇÜKTE KALAN FABRİKA ÇALIŞANI ARANIYOR

        Giresun Valiliği, Yağlıdere ilçesinde kuvvetli yağışlarla zemini çöken fabrikada meydana gelen göçükle ilgili yazılı açıklama yaptı. Göçük altından çıkarılan yaralı 2 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu, kayıp diğer işçiyi arama çalışmalarının da sürdüğü belirtilen açıklamada, "Meydana gelen göçükte 3 fabrika çalışanı işçi, oluşan obruk türü çöküntü altında kalmıştır. İhbar üzerine bölgeye, 2 dakika içerisinde jandarma ekipleri intikal etmiştir. Akabinde de diğer bölgelerden çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, olay yerine sevk edilmiştir. İvedilikle olay mahalline intikal eden arama-kurtarma ekipleri hemen çalışmalara başlamıştır. Çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarılmıştır. Kurtarılan işçilerin, genel durumları iyi olup, hastanede başlatılan tedavileri devam etmektedir. Jandarma, belediyeler, AFAD, AKUT, İHH, BEŞİR ve UMKE ekiplerimizin; 3 ekskavatör, 1 vinç, 1 treyler, teknik araç ve 47 personelle göçük altında kalan fabrika çalışanını arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun Barış TÜYSÜZ

        2023-07-11 15:32:41

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