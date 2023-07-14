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        Giresun'da göçükte 1 işçinin öldüğü fabrikanın faaliyetine durdurma (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:16
        Giresun'da göçükte 1 işçinin öldüğü fabrikanın faaliyetine durdurma (2)

        FABRİKA SAHİBİ TUTUKLANDI

        Giresun'da menfezin çökmesi sonucu 1 işçinin öldüğü, 2 işçinin yaralandığı su fabrikasına ilişkin soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Sorgusu sonrası fabrika müdürü E.E. serbest bırakıldı, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Fabrika sahibi Hakan Aslım tutuklandı, gıda mühendisi A.B. de adli kontrol ile serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

        2023-07-14 16:15:52

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