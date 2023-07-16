Bakan Uraloğlu, bisikletleri sele kapılan çocuklara yenilerini hediye etti

Barış TÜYSÜZ/GİRESUN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sel afeti yaşanan Giresun´daki incelemeleri sırasında, bisikletleri suya kapılan 2 çocuğa bisiklet hediye etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu ve Batı Karadeniz´de geçen günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından sel, heyelan ve taşkınlar yaşanan bölge illere giderek incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, selin yaşandığı Giresun´un Bulancak ilçesinde, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bu sırada Bakan Uraloğlu´nun yanına yaklaşan Yasin Akçay (13) ile Rüzgar Aydın (14), bisikletlerinin sel sularına kapıldığını söyledi. Bakan Uraloğlu´nun talimatı üzerine alınan 2 yeni bisiklet çocuklara hediye edildi.

Kendilerine hediye edilen yeni bisikletlerle mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, Bakan Uraloğlu´na teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Bulancak Barış TÜYSÜZ

2023-07-16 09:48:42