Giresunspor Basın Sözcüsü Ekiz: Lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, "Ligde ilk hafta iç sahada oynayacak olmamız bizim için iyi oldu. Taraftarlarımızla olan hasretimizi Bodrumspor maçıyla gidereceğiz. Elbette ki amacımız lige iyi bir başlangıç yapmak olacak" dedi.

1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da basın sözcüsü Emrullah Ekiz, açıklamalarda bulundu. Fikstüre göre ligin ilk haftasında Bodrumspor ile Çotanak Spor Kompleksi´nde karşılaşacaklarını kaydeden Ekiz, "Nihayetinde her takımla karşı karşıya geleceğiz fakat ilk hafta iç sahada oynayacak olmamız bizim için iyi oldu. Taraftarlarımızla olan hasretimizi Bodrumspor maçıyla gidereceğiz inşallah. Elbette ki amacımız lige iyi bir başlangıç yapmak olacak. Lig için önümüzde yaklaşık 20 gün gibi bir süre var. Takımımızın, Bolu'daki kamp programı 31 Temmuz'da bitiyor. Buradaki çalışmalarımız sona erdiğinde takımımız, şehrimize dönecek ve hazırlıklara tesislerimizde devam edecek. Lige hazır bir halde girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekiz, lige genç ağırlıklı bir kadroyla gireceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bilindiği üzere transfer yasağımız mevcut. Bizler de kadromuzda sözleşmesi devam eden ve bizimle birlikte bu mücadele içerisinde var olacak isimlerle yeniden anlaşmaya vardık. Giresunspor bu sezon savaşacak ve terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan da bu doğrultuda takımı hazırlıyor. Tabii ki amacımız taraftarlarımızı memnun edip, mutlu etmek. İlk hedefimiz sezonun devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamak. Bunda da başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Ekiz, yeşil beyazlı ekibin bugün başlayan Bolu kampının ay sonuna kadar süreceğini ve kampta 31 futbolcunun bulunduğunu da sözlerine ekledi.

DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-07-20 13:47:21