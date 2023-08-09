Bakan Yumaklı: TMO patlamasında toplamda etkilenen ürün 15 bin ton (3)

GİRESUN'DA FINDIK İŞLETMECİLERİYLE TOPLANTI YAPTI

Ordu ziyaretinin ardından Giresun´a gelen Bakan Yumaklı, beraberindeki Vali Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve kurum müdürleriyle Giresun Lisanslı Depoculuğu, Gıda Araştırma ve Test Analiz Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı, ardından Giresun Ticaret Borsası´nda Ziraat Odası Başkanı ve fındık işletmecileriyle basına kapalı toplantı yaptı. Toplantının ardından partisinin il başkanlığını ziyaret eden Bakan Yumaklı, teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Giresun güzellileriyle, yeşiliyle, mavileriyle bir arada. Yaylalarıyla meşhur, zaman zaman gıpta edilen bir şehir. Özellikle fındığı Giresun´un ruhu olan bir ürün. Dolayısıyla geliştirmek, iyileştirmek, katma değerli bir ürün haline getirmek için hepimizin üzerine düşen vazifeler var. Bakanlık olarak üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ediyoruz. Hem ülkemizin hem de dünyanın en önemli fındık üreten şehirlerinden biri Giresun´dur. Tek başına ülke fındık üretiminin yüzde 12´sini üretmektedir. Yani Giresun´daki fındığın önemi o kadar büyüktür ki, çalışmalarla beraber dekar başına üretim üç katına kadar artmıştır. Velhasıl amaç Giresun´u marka bir şehir olarak geliştirerek yerini almasıdır" dedi.

`FINDIĞI KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER İÇERİSİNDE KULLANARAK DEĞERİNİ ARTIRMALIYIZ

Fındığı katma değer haline getirmek için çalışmalar yapılması gerektiğini anlatan Bakan Yumaklı, "Giresun, 2002 yılından bugüne tarımsal desteklemelerle ve yatırımlarla yine üretimde tartışılmaz bir başarı hikayesi yazdı. Cumhurbaşkanlığımız liderliğindeki hükümetlerimiz döneminde bugüne kadar Giresun´a sadece tarım ve orman alanında yatırımın toplam tutarı 15.6 milyar liradır. Bu destek ve yatırımlarla beraber hem bitkisel hem de hayvansal üretimde bütün parametreleri en üst seviyelere çıkmıştır. Aynı zamanda ihracat potansiyeli olan bir şehirdir Giresun. Tarımsal ihracatı 2022 yılında 5 kat artarak 64 milyon dolardan 310 milyon dolara yükselmiştir. Bizler katma değerli ürünler üretmeye odaklanırsak bunu 3-4 katına çıkarmak içten bile değil. Bu ürünün bir numaralı üreticisi olarak hem Türkiye´nin hem dünyadaki gelişimden, hem de şehrin payını almasını mutlaka sağlamamız gerekiyor. Mesela Giresun tombul fındığı Avrupa Birliği´nden tescil aldı ve bir dünya markası oldu. Ancak bu yine bir hammadde, bunu katma değerli ürünler içerisinde kullanarak değerini artırmalıyız" diye konuştu.

`BAZI KESİMLER VATANDAŞIMIZIN KAFASINI KARIŞTIRMAK İSTİYOR´

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan fındık fiyatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, "Bugün burada bulunmamızın en önemli sebebi. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fındık fiyatı. Her zaman adet olduğu üzere fındık hasadı başlamadan Cumhurbaşkanımız tarafından fındık fiyatı açıklanmaktadır. Bu sezon da fındık hasat dönemi 12 Ağustos olarak belirlenmesinin ardından hasat başlamadan Cumhurbaşkanımız fındık fiyatını açıkladı. Cumhurbaşkanımız fındık konusunda üst düzey bir bilgiye sahip. Bütün detaylarıyla, dinamikleriyle fındığı çok iyi biliyor. Kendisine biz birkaç farklı opsiyonda önerilerimizi getirdiğimizde Cumhurbaşkanımız fındık üreticileri için en uygun olanını takdir ederek kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlığımız olarak da her daim üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bazı kesimlerce farklı farklı ifadelerle vatandaşımızın her zaman olduğu gibi kafası karıştırılmak isteniyor olsa da Cumhurbaşkanımız her yönüyle fındık fiyatıyla ilgilendi. Kendisine fındık üreticilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız, 'Fındık üreticilerimizin emeği, alın teri yerde kalmayacak' demişti. Nitekim yerde bırakmadı" ifadesini kullandı.

`AK PARTİ HÜKÜMETLERİNİN EN BAŞ NOKTAYA KOYDUĞU BİR TÜRKİYE AŞKI VAR´

Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük hedeflere doğru yol alındığını kaydeden Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak kaynaklarımızı tarımsal kaynaklarımızla, becerilerimizle bir araya getirmek istiyoruz. Üreticilerimizin daha iyi daha kaliteli üretim yapmaları için elimizde ne kadar imkan varsa onları sahaya yansıtmak istiyoruz. AK Parti hükümetlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman için en başnoktaya koyduğu bir Türkiye aşkı var. Bununla beraber elbette Türkiye´mizi en ileri noktaya getirmek için gayretimiz çabamız ve vizyonumuz var ama bunun yanı sıra da bizim bulunduğumuz coğrafya çok kritik ve stratejik bir noktada olduğu için bizi de buna zorluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın en son yaptığı açıklamada Türkiye artık oyun kurulan masalardan çıkan sonuçlarla değil, bizzat o masalarda oyun kuran bir ülke artık. Biz Türkiye´nin yeni yüzyılında yeni dönemde de tarımla alakalı her noktayı daha ileriye taşıyacak bir sürecin içerisinde olduğumuzu biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı ayrıca bir orman şehri olan Giresun´da fındık üreticilerinin hasat sonrası çalı çırpı yakarak orman yangınlarına sebep olabilecek her türlü hareketlerden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bakan Yumaklı, daha sonra partililerle yaptığı görüşmenin ardından Ordu-Giresun Havaalanı´ndan Ankara´ya hareket etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-08-09 21:51:55