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        Giresunspor-Bodrum FK: 0-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 22:43
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        Giresunspor-Bodrum FK: 0-1
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        Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-

        STAT: Çotanak Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Mehmet Kapluhan, Suat Güz

        GİRESUNSPOR: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Şahin Dik (Dk.90+8 Muhammed Çakıroğlu), Erol Can Akdağ, Furkan Kütük, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 81 Savicevic), Çekdar Orhan (Dk. 46 Enishan Ceylan) (Dk. 90+6 Ahmet Lütfü Kara), Mert Han Kurt

        BODRUM FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk.90 Omar Imeri), Celustka, Ali Aytemür, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 57 Muhammed Gönülaçar), Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar, Brazao, Burak Çoban (Dk. 81 Metin Türk), Celal Dumanlı (Dk. 57 Aldair)

        GOL: Dk. 90+4 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)

        KIRMIZI KART: Dk. 69 Kadir Seven (Giresunspor)

        SARI KARTLAR: Enishan Ceylan, Talha Ülvan, Furkan Kütük (Giresunspor), Muhammed Gönülaçar, Gökdeniz Bayrakdar) (Bodrum FK)

        1'inci Lig'in ilk haftasında Giresunspor sahasında konuk ettiği Bodrum FK´ya uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup oldu.

        23´üncü dakikada Bodrum FK sol korner direğinin önünde Üzeyir´le serbest atış kullandı. Kaleye yönelen topu Kaleci Erkan çizgi üzerinde kontrol etmeyi başardı.

        70´inci dakikada Talha Ülvan cezaalanı çizgisi üzerinden sert vurdu, kaleci Sousa yatarak tehlikeyi önledi.

        90+4´üncü dakikada kazanılan faul atışını Aldair pas olarak cazaalanı dışarısına gönderdi. Gökdeniz Bayraktar gelişine vurdu, top defans oyuncularını geçip ağlarla buluştu: 0-1.

        Bodrum FK sahadan 1-0 galip ayrıldı.

        DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

        2023-08-12 22:42:59

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