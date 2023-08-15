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        Giresunspor´da sportif direktörlüğe Tolga Seyhan getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:25
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        Giresunspor´da sportif direktörlüğe Tolga Seyhan getirildi
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        Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor´da sportif direktörlüğe Tolga Seyhan getirildi.

        Giresunspor, Serkan Ünver ile yollarını ayırdıktan sonra sportif direktörlük görevine Tolga Seyhan'ın getirildiğini açıkladı. Tolga Seyhan, Çotanak Spor Kompleksi'nde başkan Nahid Yamak'ın katıldığı törende sözleşme imzaladı. Nahid Yamak törende yaptığı açıklamada, "Gerek şehrimiz gerekse de ülkemiz için çok önemli bir kariyere sahip olan eski milli futbolcumuz Tolga Seyhan ile sportif direktörlük konusunda anlaşmaya vardık. Özellikle genç oyuncularımıza rol model olacak ve takımımızın bu zorlu süreçte organizasyonuna katkıda bulunacaktır. Kendisi tanıdığımız bildiğimiz önemli takımlarda futbol oynamış ve Giresunspor´umuzun da formasını terletmiş eski bir oyuncudur. İnanıyoruz ki Giresunspor´a katkıları büyük olacaktır. Gençlerden kurulu yapıya sahip takımımızın süreç içinde bu oyuncuların yetiştirilmesi, takımımızın yaşaması ve yaşatılması için bizlerle birlikte bu savaşta olacaktır. Tolga Seyhan´a güveniyoruz, yapacakları ile bize çok katkısı olacağını biliyoruz" dedi.

        Tolga Seyhan da bir Giresunlu olarak, bu süreçte takımın yanında yer almak, kadrodaki genç oyunculara tecrübelerini aktarmak için taşın altına elini koyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Yönetimimiz, teknik kadromuz, futbolcu grubumuz ve taraftarımızla birlikte el ele, omuz omuza vererek Giresunspor'umuz için birlikte mücadele edeceğiz. Güzel bir sezon öncesi kampı geçirildiğini gözlemliyorum, Mustafa Kaplan hocamız da çok tecrübeli ve birçok genç yeteneği Türk futboluna kazandırmış önemli bir isim. Hocamıza ve kadromuzdaki gençlerimize güvenelim, ben inanıyorum ki futbolcu kardeşlerimiz Çotanak armayı bu zorlu süreçten çıkarmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Yeter ki bizler de camia olarak onlara destek olalım. Bugünden itibaren özveriyle ve çok çalışarak bunu hep birlikte sağlayacağız."DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

        2023-08-15 16:24:27

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