Kazada yaşamını yitiren Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü toprağa verildi

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/GÖRELE (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Görele ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan TIR'ın çarptığı hafif ticari araçta hayatını kaybeden İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık (58) ve kayınpederi Kemal Kılıç (73), toprağa verildi. Çırtlık'ın vefat eden yakını için geldiği Giresun'da cenaze konvoyundayken kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında ilçenin hastane altı kavşağında meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne giden N.U. yönetimindeki 51 ACN 662 plakalı TIR, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca, tali yoldan çıkan Kemal Kılıç idaresindeki 28 RD 428 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenip refüje çıkan hafif ticari aracın sürücüsü Kemal Kılıç ve damadı İstanbul-Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık, hayatını kaybetti. Cenazeler, savcılık incelemesi sonrası Görele Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hafif yaralanan TIR şoförü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

YAKINININ CENAZESİNE GELMİŞ

Halil Çırtlık ve kayınpederi Kemal Kılıç için ilçenin Sayfiye Mahallesi Hasanağa Camisi'nde ikindide cenaze namazı kılındı. Cenazeye Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, Çavuşlu Belediye Başkanı Fatih Duzcu ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazları sonrası Çırtlık ve Kılıç, Karaburun köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. 2 çocuk babası olan Halil Çırtlık'ın, önceki gün vefat eden yakınının cenazesine katılmak için İstanbul'dan Giresun'a geldiği, cenaze konvoyundayken de kazanın yaşandığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-08-22 18:03:19