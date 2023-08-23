Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da otomobil, dereye uçtu; 1 ölü, 3 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:30 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da otomobil, dereye uçtu; 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakan KABAHASANOĞLU/KEŞAP (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Keşap ilçesinde 200 metre yükseklikten dereye yuvarlanan otomobildeki Halime Karaca (75) hayatını kaybetti, 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün Karabulduk köyünde meydana geldi. Hüseyin Karabürk'ün (63) kontrolünü kaybettiği 28 ABE 681 plakalı otomobil, 200 metreden dere yatağına yuvarlandı. Kazada Halime Karaca hayatını kaybetti, sürücü ile Hasan Karabürk (23) ve Furkan Karabürk (18) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerce kentteki hastanelere götürüldü. Hüseyin ile Hasan Karabürk'ün durumunun ağır olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Kesap Hakan KABAHASANOĞLU

        2023-08-23 12:29:58

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Moskova'ya drone saldırısı
        Moskova'ya drone saldırısı
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık

        Benzer Haberler

        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu, torunu kurtarıldı
        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu, torunu kurtarıldı
        Giresun'da dere yatağına devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Giresun'da dere yatağına devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Giresun'da serinlemek için torunuyla çaya giren dede boğuldu
        Giresun'da serinlemek için torunuyla çaya giren dede boğuldu
        Giresun'da trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi
        Giresun'da trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi
        Kazada yaşamını yitiren Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü toprağa ver...
        Kazada yaşamını yitiren Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü toprağa ver...
        Giresun'da 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin tır sürücüsü tutuklandı
        Giresun'da 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin tır sürücüsü tutuklandı