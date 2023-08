Giresunspor - Bandırmaspor: 0-1

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) -

STAT: Çotanak

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Kemal Elmas

GİRESUNSPOR: Erkan Anapa - Talha Ülvan, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 46 Furkan Kütük), Kadir Seven, Faruk Can Genç, Erol Can Akdağ, Çekdar Orhan, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk.72 Emre Nizam), Şahin Dik (Dk. 90+3 Mustafa Keskin), Savicevic, Mert Han Kurt

BANDIRMASPOR: Gkelios - Rahmetullah Berişbek (Dk. 71 Levent Ayçiçek) , Sergen Piçinciol, Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak, Mulumba, Emirhan Aydoğan, Josefzoon (Dk. 87 Mustafa Çeçenoğlu), Metehan Mimaroğlu (Dk. 71 Mustafa Saymak), Doğan Can Davas (Dk. 59 Soukou), Djitte (Dk. 88 Bobadilla)

GOL: Dk. 16 Josefzoon (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Mert Han Kurt, Erol Can Akdağ, Kadir Seven (Giresunspor) Djitte (Bandırmaspor)1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

16´ncı dakikada sol kanattan gelişen konuk takım atağında Metehan Mimaroğlu´nun ortasına uzak direk dibinde ayak koyan Josefzoon topu filelerle buluşturdu: 0-1.

45´inci dakikada Emirhan sağ köşeden korner kullandı. Penaltı noktasına gelen topu iyi takip eden Doğan Can Davas´ın kafa vuruşunda top üsten az farkla auta gitti.

İlk yarı Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

57´nci dakikada Savicevic sol kanattan kale sahasına yöneldi ve elverişli durumdaki Erol Can Akdağ´a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Gkelios topa sahip oldu.

64´te Talha topu kale sahası çizgisine getirdi ve sert vurdu kaleci Gkelios yatarak topu bloke etmeyi başardı.

79´da Bandırmaspor atağında ceza sahası dışından Emirhan sert vurdu, kaleci Erkan Anapa topu iyi bir refleksle kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmayı Bandırmaspor 1-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-08-28 23:30:41