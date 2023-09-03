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        GİRESUN'DA SAĞANAK; CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 03:11 Güncelleme: 03.09.2023 - 03:11
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        GİRESUN'DA SAĞANAK; CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU
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        GİRESUN'da etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, gece sağanak olarak devam etti. Etkili sağanak nedeniyle kent merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkisinde su birikintileri oluştu, bazı iş yeri ve zemin kattaki evleri su bastı. Sağanakla yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlerken zor anlar yaşadı. Bir süre ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyruklarının yaşandığı sahil yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        -Göle dönen yollardan görüntüler

        -Araçların zor anlar yaşaması

        -Su birikintileriHaber: Gülsen Mutlu AKYOL KAMERA: GİRESUN-DHA

         DHA-Gündem Türkiye-Giresun Gülsen Mutlu AKYOL

        2023-09-03 03:10:55

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