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        Giresunspor´da başkanlığa yeniden Yamak seçildi

        1'inciLigekiplerinden Giresunspor´da yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa yeniden Nahid Yamak seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:28
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        Giresunspor´da başkanlığa yeniden Yamak seçildi
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        Çotanak Spor Kompleksi'ndeki spor salonunda gerçekleştirilen kongrede gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi. 360 milyon Lira borcun açıklandığı genel kurulda Nahid Yamak, yeniden Giresunspor başkanlığına seçildi. Başkanlığa seçilen Yamak, yaptığı konuşmada, hayatında geleceği en üst makamlarda olduğunu belirtti. Transfer yasağının kalkması için 120 milyon liraya ihtiyaç olduğunu bunun yarısını yönetim olarak vereceklerini kalanının ise desteklerle karşılanmasını isteyen Yamak, kulübün daha iye yerlere gelmesi için yönetim olarak gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Uçurumun kenarında bulunan Giresunspor´un desteklerle iyi yerlere geleceğine dikkat çeken Yamak, kombinelere ilgi gösterilmesini ve tribünlerin iç saha maçlarında mutlaka doldurulmasını da istedi.

        Nahid Yamak başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

        Ali Ustasal, Battal Gazi Özdemir, Burçin Yurt, Emin Ertuğral, Emrullah Ekiz, Erdinç Hıdımoğlu, Erkan Babaç, Fahrettin Kumaş, Faruk Beyaz, Kenan Şahin, Mehmet Yiğit, Osman Murat Türkoğlu, Osman Topal, Uğur Karakılıç, Yusuf Hacıibrahimoğlu

        DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

        2023-09-10 16:26:59

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