Giresunspor, Manisa FK karşısında 3 puan hedefliyor

Kaplan, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, geride kalan haftaları değerlendirerek Manisa FK maçıyla ilgili düşüncelerini aktardı.

Fikstür belli olduktan sonra ilk 5 haftada 5-6 puan hedeflerinin olduğunu dile getiren Kaplan, "Şu an 3 puandayız ve beşince hafta maçında Manisa ile karşılaşacağız. Hedefimizi tutturabiliriz" diye konuştu.

Kaplan, genç ve dinamik bir takım olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Onurlu bir şekilde mücadele eden ve savaşan, girdiği pozisyonları da olan bir takım olarak mücadele ediyoruz. Manisa takımının bu sene büyük hedefi var, iyi bir kadro kurdu. Ligin üzerinde yaptığı transferlerle lige giriş yaptı ve 10 puan yaptı. Bizim de iyi bir direncimiz ve pas oyunumuz var. Tek sıkıntımız üçüncü bölge. Bu bölgede biraz top tutabilsek belki farklı şeyler yapacağız. İnşallah bunu da Manisa maçında yapacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum, kendi sahamızdan puan ya da puanlar alarak ayrılmayı hedefliyoruz."

İlk yarıyı 15-20 puan aralığında bir puanla bitirmeyi istediklerini kaydeden Kaplan, "15-20 puan aralığında ilk yarıyı bitirmeyi hedefliyoruz. Gençliğimize ve dinamikliğimize güveniyoruz. Transfer yasağımız kalktığında da daha iyi yerlere geleceğiz. Ara transfer döneminde kadromuza katacağımız oyuncuların yüzde 70´ini de belirledik" şeklinde konuştu.

Kaplan, takımda bazı oyuncularda darbeye bağlı sakatlıkların olduğunu, onları da maçlara hazır hale getirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.FOTOĞRAF DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2023-09-14 14:07:43