Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresunspor, Manisa FK karşısında 3 puan hedefliyor

        GİRESUNSPORTeknikDirektörü Mustafa Kaplan, "Oyuncularıma güveniyorum, Manisa karşısında sahamızdan puan ya da puanlar alarak ayrılmayı hedefliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresunspor, Manisa FK karşısında 3 puan hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaplan, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, geride kalan haftaları değerlendirerek Manisa FK maçıyla ilgili düşüncelerini aktardı.

        Fikstür belli olduktan sonra ilk 5 haftada 5-6 puan hedeflerinin olduğunu dile getiren Kaplan, "Şu an 3 puandayız ve beşince hafta maçında Manisa ile karşılaşacağız. Hedefimizi tutturabiliriz" diye konuştu.

        Kaplan, genç ve dinamik bir takım olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Onurlu bir şekilde mücadele eden ve savaşan, girdiği pozisyonları da olan bir takım olarak mücadele ediyoruz. Manisa takımının bu sene büyük hedefi var, iyi bir kadro kurdu. Ligin üzerinde yaptığı transferlerle lige giriş yaptı ve 10 puan yaptı. Bizim de iyi bir direncimiz ve pas oyunumuz var. Tek sıkıntımız üçüncü bölge. Bu bölgede biraz top tutabilsek belki farklı şeyler yapacağız. İnşallah bunu da Manisa maçında yapacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum, kendi sahamızdan puan ya da puanlar alarak ayrılmayı hedefliyoruz."

        İlk yarıyı 15-20 puan aralığında bir puanla bitirmeyi istediklerini kaydeden Kaplan, "15-20 puan aralığında ilk yarıyı bitirmeyi hedefliyoruz. Gençliğimize ve dinamikliğimize güveniyoruz. Transfer yasağımız kalktığında da daha iyi yerlere geleceğiz. Ara transfer döneminde kadromuza katacağımız oyuncuların yüzde 70´ini de belirledik" şeklinde konuştu.

        Kaplan, takımda bazı oyuncularda darbeye bağlı sakatlıkların olduğunu, onları da maçlara hazır hale getirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.FOTOĞRAF DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

        2023-09-14 14:07:43

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!

        Benzer Haberler

        Giresunspor'un ilk yarı hedefi en az 15 puan toplamak
        Giresunspor'un ilk yarı hedefi en az 15 puan toplamak
        Türkiye'den Almanya'ya 85 bin tonu aşkın fındık ihraç edildi
        Türkiye'den Almanya'ya 85 bin tonu aşkın fındık ihraç edildi
        Giresun balıkçılıkta önemli bir merkez haline geliyor
        Giresun balıkçılıkta önemli bir merkez haline geliyor
        Giresun'da yol kenarında kurutulan fındıklar yamaç paraşütçüsünün kamerasın...
        Giresun'da yol kenarında kurutulan fındıklar yamaç paraşütçüsünün kamerasın...
        Yamaç paraşütüyle fındık harmanına indi; o anlar kamerada
        Yamaç paraşütüyle fındık harmanına indi; o anlar kamerada
        Fındık üreticilerine Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru uyarısı
        Fındık üreticilerine Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru uyarısı