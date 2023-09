Giresunspor-Manisa FK: 0-0

STAT:ÇotanakSpor Kompleksi

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Bersan Duran, Barış Çiçeksoyu

GİRESUNSPOR: Erkan Anapa - Talha Ülvan (Dk. 38 Mehmet Keskin), Kadir Seven, Faruk Can Genç, Şahin Dik, Erol Can Akdağ (Dk. 90+3 Alperen Köşker), Furkan Kütük, Savicevic, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 62 Kuwas), Çekdar Orhan, Mert Han Kurt (Dk. 90+3 Emre Nizam)

MANİSA FK: Alperen Uysal - Bedirhan Altunbaş (Dk.79 Doğukan Emeksiz), Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Topalli (Dk. 57 Diallo), Tugay Kacar (Dk. 70 Ballou), Burak Altıparmak (Dk. 79 Muhammed Kirpit), Kerim Frei (Dk. 57 Korenica), Oğuz Gürbulak, Sandro Lima

SARI KARTLAR: Savicevic, Kadir Seven (Giresunspor), Korenica (Manisa FK)

1'inci Lig'in 5'inci haftasında Giresunspor sahazsında Manisa FK golsüz berabare kaldı.

13´üncü dakikada konuk ekip sağ kanattan Kaan Kanak ile korner kullandı. Doğrudan kaleye giden topu kaleci Erkan Anapa köşeden yumrukla çıkardı.

31´inci dakikada orta alandan atılan uzun topu kontrol edip caza sahasına taşıyan Ferim Frei´nin plase vuruşunda top kaleci Erkan Anapa´yı geçip sol direk dibinden auta çıktı.

36´ncı dakikada Giresunspor atağında sağ kanata çıkarılan pası alan Talha çizgiye indi, sert vuruşunda top direkten geri geldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

49´uncu dakikada Çekdar Orhan ceza sahası dışından sert vurdu, topu sağ direk dibinde kaleci Alperen Uysal yatarak kornere çeldi.

50'nci dakikada sol kanattan hareketlenen Faruk Can Genç, topu Mert Han Kurt´a çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayı üzerinden yerden şutu, az farkla auta gitti.

90+1´inci dakikada konuk ekip atağında Diallo ortaladı, arka direkte Lima´nın vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Kaan tamamladı, top yine kalecide kaldı.

90+3'üncü dakikada Giresunspor Teknik Direkötrü Mustafa Kaplan bir rahatsızlık geçirdi. Ambulansa alınan Kaplan'ın burada tedavisi yapıldı.

DHA-Spor - Türkiye-Giresun - Hakan KABAHASANOĞLU

2023-09-17 18:32:43