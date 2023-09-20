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        Düştüğü su deposunda mahsur kalan kadın, kurtarıldı

        GİRESUN´dadüştüğü beton su deposunda mahsur kalan Melih Alkan (58), ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:53 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:55
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        Düştüğü su deposunda mahsur kalan kadın, kurtarıldı
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        GİRESUN´dadüştüğü beton su deposunda mahsur kalan Melih Alkan (58), ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Alınca köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Melih Alkan, bahçesindeki kapağı açık olan beton su deposuna düştü. Ailesi, depoda mahsur kalan kadını çıkaramayınca ihbarda bulundu. Bunun üzerine köye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenle depoya inen ekiplerin çalışmasıyla Alkan, sedyeye bağlanarak çıkarıldı. Hazır bekleyen ambulansa alınan Alkan, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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