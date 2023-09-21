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        Hamza Dağ: AK Parti kurulduğu günkü kadar yeni

        AKParti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti'ye ömür biçenler hiç ömür biçmeyin, AK Parti 2001´de kurulduğu günkü kadar yeni ve her şeyin ötesinde de AK Parti hep ileriyi, ufku, hep bu ülkenin daha büyük ilerlemesini ve bu milletin daha müreffeh yaşamasını hedefler" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:50
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        Hamza Dağ: AK Parti kurulduğu günkü kadar yeni
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        AKParti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti'ye ömür biçenler hiç ömür biçmeyin, AK Parti 2001´de kurulduğu günkü kadar yeni ve her şeyin ötesinde de AK Parti hep ileriyi, ufku, hep bu ülkenin daha büyük ilerlemesini ve bu milletin daha müreffeh yaşamasını hedefler" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığı´nda `Şehir Buluşmaları´ toplantısında konuştu. Yaklaşan yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Dağ, "Önümüzde kongre var. Bizim kongre süreciyle beraber inşallah yerel seçim startını da vermiş olacağız. Ana mottomuz bu kongrede 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri. Seçim kampanyası boyunca 'Türkiye Yüzyılı başlıyor' u hep bir üst başlık olarak kullandık. Hedefimiz o. Sağ olsun milletimiz de bu vizyonumuza inandı, güvendi ama birileri her seferinde AK Parti´ye ömür biçmeye çalıştı. Hep ANAP, Doğru Yol gibi olacak diyorlardı. Dolayısıyla AK Parti'ye ömür biçenler hiç ömür biçmeyin, AK Parti 2001´de kurulduğu günkü kadar yeni ve her şeyin ötesinde de AK Parti hep ileriyi, ufku, hep bu ülkenin daha büyük ilerlemesini ve bu milletin daha müreffeh yaşamasını hedefler. Kongrede yerel seçim startımızı verip, yerel seçimlere doludizgin şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        `CHP´DE HER KONGRE KAVGALI´

        Ana muhalefet partisine eleştiriler yönelten Dağ, "Biz böyle uğraşırken muhalefetin haline bakıyor, şöyle göz ucuyla izliyoruz. Sonuç olarak rakiplerimiz. Bu ülkede nezaketli bir şekilde demokrasi içinde rekabet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bu ülkeye çok şey kazandırdık. Vesayetinden ekonomisine, yolundan hastanesine, enerjisinden savunma sanayisine kadar. Bir tek bu ülkeye kazandıramadığımız husus yerli, milli ve bizi zorlayacak, bizimle sağlam şekilde rekabet edecek muhalefet. Bunun olmadığını görüyoruz. Biz bu şekilde bir hedefle yola revan olurken muhalefetin haline baktığımızda, özellikle CHP kanadına baktığımızda her kongrenin kavgayla geçtiğini görüyoruz. Ne kavgası; koltuk kavgası" diye konuştu.

        EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE SORUSU

        Hamza Dağ, 29 Ekim´de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır" ifadelerini kullandı.

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