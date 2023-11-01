Giresun'da İsrail'e 'enkaz'lı tepki

GİRESUNBelediyesi tarafından kent meydanında oluşturulan temsili enkazla, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi. Belediye Başkan Aytekin Şenlikoğlu, en kısa zamanda yaşanan vahşetin durdurulması gerektiğini belirtti.

Giresun Belediyesi tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla yaşanan yıkım ve acılara dikkat çekmek için Atatürk Meydanı'nda enkaz alanı oluşturuldu. Enkazda parçalanmış beton blokları, hasar görmüş ev eşyaları ile oyuncaklar da kullanıldı. 'Savaşa hayır' sloganıyla oluşturulan alanda, saldırıların oluşturduğu acı ve yıkımlar canlandırılırken, bölgede çekilen bazı fotoğraflara da yer verildi.

'İNSANİ DEĞERLER YOK SAYILIYOR'

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyleyerek, "İnsanlığın savaşa, vahşete 'dur' demesi lazımken, bilhassa Batı dünyasının bu vahşeti halen izliyor ve destekliyor olması dikkate değer bir durumdur. İsrail kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden, sivil hedeflerle, bilhassa hastane ve sivil noktaların özellikle hedef alınarak vurulmasıyla, gerçek niyetinin aslında bir savaş değil, bir vahşet, bir katliam olduğunu da göstermiştir. Bunu uluslararası hukuku ve insani değerleri yok sayarak yapmaktadır. Bizler de burada en azından bunun bir farkındalığını oluşturarak, Gazze'nin ortamının küçük bir değerlendirmesini yaparak meydanımızda 'Savaşa hayır' diyerek böyle bir düzenleme yaptık. İsrail, bu yanlıştan hemen dönmeli ve savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır" dedi.