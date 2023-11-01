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        Beyoğlu Yeni Çarşı, Türkiye Kupası'nda penaltılarla turladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:10
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        Beyoğlu Yeni Çarşı, Türkiye Kupası'nda penaltılarla turladı
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        STAT:ÇotanakSpor Kompleksi

        HAKEMLER: Burak Demirkıran, Mehmet Dura, Faruk Yağlı

        GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt - Mustafa Keskin (Dk. 46 Muhammet Turhan), Kadir Seven (Dk. 105 Anıl Yiğit Çınar), Fatih Yılmaz, Faruk Can Genç, Enishan Ceylan, Ahmet Lütfü Kara (Dk. 46 Ertuğrul Şenlikoğlu), Ali Emirhan Akçay, Arda Cebeci (Dk. 46 Furkan Kütük), Alperen Köşker (Dk. 60 Savicevic), Caner Akbayrak (Dk. 67 Şahin Dik)

        BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Türker Dırdıroğlu - Batuhan Ekinci, Erdoğan Kaya, Emirhan Başyiğit, Emircan Alturan (Dk. 119 Ender Kılıç), Barışcan Altunbaş (Dk. 64 Fırat Güllü), Mehmet Soyarslan, Tolunay Yurtseven (Dk. 76 Ali Arda Bulut), Murat Kaan Çalık (Dk. 89 Yusuf Ali Özer), Emirhan Kayar (Dk. 89 Atalay Gürel), Celil Çelikel (Dk. 76 Arda Uzun)

        GOLLER: Dk. 75 (P) Savicevic (Giresunspor), Dk. 16 Barışcan Altunbaş (Beyoğlu Yeni Çarşı)

        SARI KARTLAR: Caner Akbayrak, Furkan Kütük, Ertuğrul Şenlikoğlu, Şahin Dik (Giresunspor), Emircan Alturan, Mehmet Soyarslan (Beyoğlu Yeni Çarşı)

        Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'ya normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda 6-5 yenilerek elendi.

        16´ncı dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı´da Barışcan, orta sahadan gelen topu önünde bulurken hızla ceza sahasına girdi ve kaleci Göktan´ı geçerek topu ağlara gönderdi: 0-1.

        75´inci dakika Giresunspor´un geliştirdiği atakta top Beyoğlu Yeni Çarşılı oyuncunun eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Savicevic topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımına beraberliği getirdi: 1-1.

        Maçın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümlerine geçildi. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

        Giresunspor´da Faruk Can Genç, Muhammet Turhan, Savicevic, Enishan Ceylan; Beyoğlu Yeni Çarşı´da ise Ender Kılıç, Batuhan Ekinci, Yusuf Ali Özer, Emirhan Başyiğit ve Erdoğan Kaya penaltıları gole çevirdi. Bu sonuçla rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Beyoğlu Yeni Çarşı bir üst tura çıktı.

        DHA-Spor - Türkiye-Giresun - Hakan KABAHASANOĞLU

        2023-11-01 17:08:04

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