Karadeniz Sahil Yolu'nda fırtına hasarının boyutu ortaya çıktı

GİRESUN'unEspiye ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle dalgaların yıktığı duvar ve çökme yaşanan Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Espiye ilçesi Yalı Mahallesi'nde de etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Ordu güzergahında hasara yol açtı. Fırtınanın etkisiyle kıyıda sahil yoluna paralel uzanan beton duvarın bir bölümü, dalgaların alt kısmını aşındırması nedeniyle yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu Güce Kavşağı mevkisinde kara yolunun bir kısmında çökme meydana geldi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye Karayolları ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Ekipler, bölgede uyarıcı levhalar koyarak güvenlik önlemi aldı. Tek şeritten kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı Sahil Yolu'nda etkili fırtına kaynaklı hasarın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı. Dalgaların kara yolunun önemli bir kesimine zarar verdiği görüldü. Önlem alınan yolda onarım çalışmalarına, kısa sürede başlanacağı bildirildi.