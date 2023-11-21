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        Karadeniz Sahil Yolu'nda fırtına hasarının boyutu ortaya çıktı

        GİRESUN'unEspiye ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle dalgaların yıktığı duvar ve çökme yaşanan Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:10
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        Karadeniz Sahil Yolu'nda fırtına hasarının boyutu ortaya çıktı
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        GİRESUN'unEspiye ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle dalgaların yıktığı duvar ve çökme yaşanan Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

        Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Espiye ilçesi Yalı Mahallesi'nde de etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Ordu güzergahında hasara yol açtı. Fırtınanın etkisiyle kıyıda sahil yoluna paralel uzanan beton duvarın bir bölümü, dalgaların alt kısmını aşındırması nedeniyle yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu Güce Kavşağı mevkisinde kara yolunun bir kısmında çökme meydana geldi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye Karayolları ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Ekipler, bölgede uyarıcı levhalar koyarak güvenlik önlemi aldı. Tek şeritten kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı Sahil Yolu'nda etkili fırtına kaynaklı hasarın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı. Dalgaların kara yolunun önemli bir kesimine zarar verdiği görüldü. Önlem alınan yolda onarım çalışmalarına, kısa sürede başlanacağı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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