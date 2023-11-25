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        Giresunspor - Kocaelispor: 1-4

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 22:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 22:30
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        Giresunspor - Kocaelispor: 1-4
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        STAT:ÇotanakSpor Kompleksi

        HAKEMLER: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Dinçer Demir

        GİRESUNSPOR: Erkan Anapa - Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Furkan Kütük, Erol Can Akdağ (Dk. 20 Mehmet Keskin) (Dk. 87 Emirhan Akçay), Çekdar Orhan, Şahin Dik (Dk. 83 Muhammet Turhan), Savicevic, Kuwas

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atila Turan, Cihat Çelik (Dk. 61 Emre Gültekin), Mert Çölgeçen (Dk. 83 Mesut Can Tunalı), Candeias, Amaral (Dk. 61 Barış Alıcı), Beridze (Dk. 89 Yusuf Abdioğlu), Tanque (Dk. 83 Atabey Çiçek)

        GOLLER: Dk. 65 Mehmet Keskin (Giresunspor), Dk. 12 Kadir Seven (K.K), Dk. 53 Atila Turan, Dk. 58 Tanque, Dk. 90+2 Barış Alıcı (Kocaelispor)

        SARI KARTLAR: Kuwas (Giresunspor), Emir Ortakaya, Tanque (Kocaelispor)

        Giresunspor, 1'inci Lig'in 13´üncü hafta karşılaşmasında Kocaelispor'a sahasında 4-1 mağlup oldu.

        12´nci dakikada sol kanatta Emir´in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Beridze, içeri girerek pasını çıkardı. Kale alanı içinde Kadir´in ters vuruşuyla top ağlara gitti. Ofsayt gerekçesiyle yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-1.

        37´nci dakikada Giresunspor´un hızlı atağında sol kanatta topu alan Çekdar Orhan, Şahin´le duvar pası yaparak ceza yayı solundan şutunu çekti, top direğin üzerinden auta gitti.

        53´üncü dakikada Kocaelispor´un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Atila Turan, kalecinin bakışları arasında topu sol köşeden ağlara gönderdi: 0-2.

        58´inci dakikada Atila´nın orta alandan savunmanın arkasına gönderdiği topu alan Tanque, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından hakem golü verdi: 0-3.

        65´inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kuwas´ın çıkardığı topa Ertuğrul dokundu. Yana açılan topu Mehmet Keskin köşeden ağlara yolladı: 1-3.

        90+2´nci dakikada Mesut Can´ın pasıyla savunma arkasına hareketlenen Barış Alıcı, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-4.

        Maçta başka gol olmadı ve sahadan Kocaelispor 4-1 galip ayrıldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Giresun - Hakan KABAHASANOĞLU

        2023-11-25 22:18:57

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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