Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da fabrikada yangın (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da fabrikada yangın (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'SOĞUTMAÇALIŞMALARIYAPILACAK'

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Eynesil ilçesine gelip, fabrikadaki yangın söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Vali Serdengeçti, "Soğuk hava deposunda yangın çıktığına dair bir ihbar oldu. İtfaiye ekiplerimiz bölgeye geldi. Burada 10-12 gruptan oluşan 50 kişilik bir ekip yangına müdahale edip, kontrol altına alındı. Maddi kayıplar var ancak bir can kaybı yok. Soğutma çalışmaları yapılacak. Hepimize geçmiş olsun. Yangın söndürme çalışmalarının ardından yangının neden çıktığı tetkik edilecektir" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Giresun´da fabrikada yangın (2)
        Giresun´da fabrikada yangın (2)
        GÜNCELLEME - Giresun'da balık işleme fabrikasının soğuk hava deposundaki ya...
        GÜNCELLEME - Giresun'da balık işleme fabrikasının soğuk hava deposundaki ya...
        Giresun'da balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda yangın çıktı
        Giresun'da balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda yangın çıktı
        Giresun´da fabrikada yangın
        Giresun´da fabrikada yangın
        Güce Kaymakamı Bayraktar'tan kan bağışı kampanyasına destek
        Güce Kaymakamı Bayraktar'tan kan bağışı kampanyasına destek
        Tekstil firmalarının Dereli'de yatırım yapması için çalışma yürütülüyor
        Tekstil firmalarının Dereli'de yatırım yapması için çalışma yürütülüyor