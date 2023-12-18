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        Giresun Üniversitesi'nin sosyal tesisinde yangın

        GİRESUN Üniversitesi'ne ait kullanımda olmayan sosyal tesiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:50
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        Giresun Üniversitesi'nin sosyal tesisinde yangın
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        GİRESUN Üniversitesi'ne ait kullanımda olmayan sosyal tesiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kentte Teyyaredüzü Mahallesi'nde mülkiyeti Giresun Üniversitesine ait olan ve bir süredir kullanılmayan 2 katlı sosyal tesis binasının giriş katında, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında binadan alev ve siyah dumanların çıktığını gören çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Hasara neden olan yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

        REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

        Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, yangınla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Sözleşmeye uyulmadığı ve kira bedelinin ödenmediği gerekçesiyle müstecir hakkında daha önceden açmış olduğumuz tahliye davası yaklaşık 1 ay önce lehimize sonuçlanmış ancak tahliye henüz gerçekleşmemiştir. Yaralanmanın olmadığı, sadece maddi hasara yol açan yangına itfaiye ekipleri gecikmeksizin müdahale etmiş ve yangın kısa sürede söndürülmüştür. Olayla ilgili olarak, ilimiz emniyet ve itfaiye birimleri gerekli tahkikata başlamıştır. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından ayrıntılı bilgiler yetkili birimler tarafından bilahare paylaşılacaktır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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