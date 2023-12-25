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        Buzdolabında odun yakan Alzheimer hastası yaşlı kadın, zehirlenip öldü

        GİRESUN'da, yalnız yaşadığı tek katlı evde soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe veren Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz (81), çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 23:18 Güncelleme: 25.12.2023 - 23:20
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        Buzdolabında odun yakan Alzheimer hastası yaşlı kadın, zehirlenip öldü
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        GİRESUN'da, yalnız yaşadığı tek katlı evde soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe veren Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz (81), çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Boztekke köyünde meydana geldi. Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, iddiaya göre, yalnız yaşadığı evde sobayı yakmak istedi. Yılmaz, soba yerine buzdolabını açarak içine koyduğu elindeki odunları ateşe verdi. Evi kısa sürede yoğun duman sararken, yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yapılan incelemede Hayriye Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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