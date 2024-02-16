Erdoğan: Dış politikada tek amacımız dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan, "Bizim dış politikada tek bir amacımız vardır, o da dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır. Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda barışın da yüzyılı olmasını istiyorsak, dost ve kardeş ülkelerle iş birliğimizi geliştirmekten başka yolumuz yok. Emperyalist güçlerin bölgemize yönelik oyunlarını bozmak istiyorsak, kardeş ülkelerle birbirimize kenetlenmek mecburiyetindeyiz. Görüş ayrılıklarına takılıp kalmak yerine iş birliği alanlarına odaklanmak zorundayız. Şu hakikatin hepimiz farkındayız; vahdet olmadan, rahmet olmaz" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi Giresun'da düzenlenen mitinge katıldı, partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Valilik yanındaki alanda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giresun'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Giresun, şimdiye kadar girdiğimiz seçimlerde hamdolsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman Türkiye ortalamasının çok üzerinde oy oranlarıyla Giresunlu kardeşlerimiz bize sahip çıktı. Giresun yine kendisine yakışanı yaptı. ilk turda yüzde 61 oy oranıyla ikinci turda yüzde 65'e yaklaşan bir oranla bize destek veren Giresun'a şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu davaya bu kardeşinize, Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için Mevla sizlerden razı olsun. Siz bizimle yol yürüdüğünüz müddetçe Allah'ın izniyle biz de Giresun'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biliyorsunuz önümüzde çok kritik bir seçim daha var. Bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gideceğiz, bu sefer ilçe ve beldelerimizi yönetecek kadroları belirleyeceğiz. Giresun'dan yine rekor bir oy alacağımızdan şüphe duymuyorum. Giresun'un 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum. Elbette bunun için her zamankinden daha çok çalışacağız, daha fazla ter dökeceğiz" dedi. 'BÖLGE GERÇEKTEN SANCILI GÜNLERDEN GEÇİYOR' Rusya-Ukrayna savaşına değinen Erdoğan, "Çok değerli kardeşlerim, ülkemizin içinde yer aldığı coğrafya, bölge gerçekten sancılı günlerden geçiyor. Karadeniz'in hemen öte yakasında 2 komşumuz arasındaki savaş 2'nci yılını doldurmak üzere Rusya Ukrayna Savaşı'nda şimdiye kadar 10 binlerce insan öldü, 10 binlercesi yaralandı. Yüz binlerce insan, göç etmek zorunda kaldı. Küresel ekonomi enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı artış sebebiyle çok ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Sizler de o günleri çok iyi hatırlıyorsunuz; doğal gaz fiyatlarının zirveye ulaştığı dönemlerde öyle günler gördük ki kimi Avrupa ülkelerinde lambalar söküldü, kombiler kapatıldı, devlet daireleri çalışanlarına battaniye dağıttı. Ama benim ülkemde doğal gaz evelallah aynı şekilde devam etti. Şu anda Karadeniz doğal gazı, devam ediyor mu? Hani olmayacaktı; ama bak biz de oluyor. Petrol, Gabar'dan çıkıyor mu? Çıkıyor. Gıda krizinden dolayı dünyanın birçok ülkesinde ciddi sıkıntılar, açlıklar, yokluklar yaşandı, muhalefet tarafından sürekli bize örnek gösterilen ülkelerin esasında kağıttan birer kaplan olduğu böylece anlaşılmış oldu" dedi. 'UKRAYNA-RUSYA KRİZİNDE ATEŞE BENZİN DÖKMEK YERİNE YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIK' Türkiye'nin tüm zor süreçleri en başarılı yöneten ülkelerden biri olduğunu kaydeden Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye tüm zor süreçleri en başarılı yöneten ülkelerden biri. Salgın döneminde üretimden istihdamdan taviz vermedik. Destek ve hibe programlarımızla toplumumuzun yanında yer aldık. Güçlü ve modern sağlık altyapımız sayesinde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ukrayna-Rusya krizinde ise başkaları gibi ateşe benzin dökmek yerine tüm imkanlarımızla yangını söndürmeye çalıştık. Hatırlarsanız o dönem CHP ve ortakları bizi savaşa sürüklemek için çok uğraştı, çok çaba harcadı. 'Eksen kayması' diye bir şey uydurarak Türkiye'yi, birilerinin yanında savaşa dahil etmek için pek çok yol denediler. Savaş çığırtkanlığını en son 14-28 Mayıs seçimlerinde asılsız iddialarla Rusya'yı suçlamaya varacak kadar ileri taşıdılar. Ama biz bunlara kulak asmadık. Muhalefetin savaş tellallığına asla prim vermedik. CHP ve ortakları gibi meselelere batılıların gözünden değil, milletimizin zaviyesinden baktık. 'Siz ne diyorsanız o' dedik. Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa, milletimiz için en iyisi, en doğrusu neyse, onu yapmanın gayretinde olduk" 'YANGININ KIVILCIMI ÜLKEMİZE SIÇRAMADI' Dış politikaya ilişkin konuşan Erdoğan şu mesajları verdi: "Kardeşlerim, zaman bizi haklı, muhalefeti de haksız çıkardı. Bugün elimizi vicdanımıza koyup, muhasebe yaptığımızda, ne kadar basiretli davrandığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Tüm kışkırtmalara, tüm kirli senaryolara rağmen Karadeniz'in huzuru bozulmadı. Bölgemizdeki yangının kıvılcımı ülkemize sıçramadı. Giresun'la birlikte Karadeniz'deki tüm illerimizi tedirgin edecek, ekonomik ve güvenlik açısından zora sokacak hiçbir hadise yaşanmadı. Ne muhalefetin gazına geldik ne de batılı güçlerin tuzağına düştük. Usta bir satranç oyuncusu gibi yapacağımızı aynen yaptık. Çok iyi planladık ve kararlılıkla hayata geçirdik. Böylece Türkiye çok tehlikeli bir süreçten tek bir vatandaşımızın kılına dahi zarar gelmeden çıkarmayı başardık. Bugün de attığımız her adımı, Türkiye eksenli atıyor, milletimizin ve devletimizin menfaatlerini düşünüyoruz. Karadeniz'den Orta Doğu'ya bölgemiz bir yangın yerine dönmüşken, 'yeni düşmanlıklar, yeni gerilimler olmasın' diye çaba harcıyoruz. Çok açık ve net ifade etmek isterim; bizim dış politikada tek bir amacımız vardır, o da dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır. Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda barışın da yüzyılı olmasını istiyorsak, dost ve kardeş ülkelerle iş birliğimizi geliştirmekten başka yolumuz yok. Emperyalist güçlerin bölgemize yönelik oyunlarını bozmak istiyorsak, kardeş ülkelerle birbirimize kenetlenmek mecburiyetindeyiz. Görüş ayrılıklarına takılıp kalmak yerine işbirliği alanlarına odaklanmak zorundayız. Şu hakikatin hepimiz farkındayız; vahdet olmadan, rahmet olmaz" 'MISIR ZİYARETİMİZ, ÇOK BAŞARILI GEÇTİ' Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerinin çok başarılı geçtiğini aktaran Erdoğan, "Gazze'de akan kanı durdurmak, İsrail'deki katliamların önüne geçmek istiyorsak, kardeşlerimizle saflarımızı sıklaştırmak gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretimiz, bu açıdan çok başarılı geçti. Devlet başkanları ile ticaret ve yatırımların yanı sıra Filistin meselesini de detaylıca görüştük. Her 2 ülkeyle işbirliğimizi güçlendirmeye karar verdik. Biliyorsunuz 7 Ekim'den beri Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım malzemesi gönderiyoruz. Gazze'ye yaptığımız yatırımların ulaştırılmasında Mısır makamlarıyla hep koordinasyon içinde hareket ettik. Mısır'ın desteğiyle 34 bin tondan fazla insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Önümüz Ramazan İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları giderek artıyor. Gazze halkının direniş ve mücadele azmini, bombalarla kıramayan İsrail, açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız bir an önce ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve ihtiyaç miktarınca ulaştırılmasıdır. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla el uzatmamız, daha fazla yardım etmemiz, bizim kardeşlik görevimizdir" ifadelerini kullandı. 'BİZİM BU HASSASİYETLERİMİZİ CHP VE ŞÜREKASI ANLAMIYOR' Muhalefete tepki gösteren Erdoğan, "Unutmayın kim sabrederse zafere o ulaşır. İnşallah bu yardımların sevkinde de Mısır'la iş birliği içinde olacağız. Ayrıca Gazze halkının kendi topraklarından sürgün edilmesine karşı da Mısır'la beraber hareket edeceğiz. Tabii bizim bu hassasiyetlerimizi CHP ve şürekası anlamıyor. Üzülerek söylemek isterim ki onların gündeminde ne Gazze'deki vahşet, ne de Filistin'deki işgal ve yıkım var. CHP yönetimi ne Balkanlar'da, ne Kafkasya'yla, ne Afrika'yla, ne de gönül coğrafyamızın diğer yerlerindeki krizlerin hiçbiriyle ilgilenmiyor. Bunların nelerle meşgul olduklarını sizler de görüyorsunuz. Bunların nelerle meşgul olduklarını siz de görüyorsunuz. CHP'nin acemi genel başkanı sabık genel başkanı ve sütre gerisinden bu partiyi yönetenlerin tamamının öncelikli gündemi kupon belediyeleri; kimin adamının yöneteceği meselesidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, kıyamet kopsa, 3'üncü cihan harbi çıksa, bunların zerre kadar umurlarında olmaz. Siyasi ikballeri haricinde hiçbir şeyi görmüyorlar, duymuyorlar. Varsın bu krizlerle ilgilenmesinler, varsın CHP ve şürekası anlamasın. Milletimiz bizim doğru yolda olduğumuzu çok iyi biliyor ve görüyor. Bundan dolayı biz dış politikada adımlarımızı atarken daha önlerini dahi görmekten aciz muhalefete değil, size bakıyoruz, milletimize bakıyoruz. Milletimiz ne derse onu yapıyor, devletimizi neyi gerektiriyorsa devletimizle onu yapıyoruz" dedi. 'BİZE UZATILAN BARIŞ ELİNİ, HAVADA KESİNLİKLE BIRAKMAYACAĞIZ' "Türkiye'nin dostluğunu arayan hiç kimseye sırtımızı dönmeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "İnşallah bundan sonra da milletin çizdiği istikamette yürüyeceğiz, bize uzatılan barış elini, havada kesinlikle bırakmayacağız. Türkiye'nin dostluğunu arayan hiç kimseye sırtımızı dönmeyeceğiz. Fitnecilerin aramıza nifak tohumu ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Türk ve İslam dünyası olarak birlik beraberlik, dayanışma içinde hak ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizin her alanda yar ve yardımcısı olsun diyorum. CHP'li yöneticilerin verdiği belediyeler meydan muharebesi, öncelikle CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızı ilgilendirir. Tek bildikleri iş kavga, ayak oyunu, kumpas ve dalavere olanlarla bizim boşa harcayacak tek bir saniyemiz dahi bulunmuyor. Biz iş yapmanın eser üretmenin hizmet etmenin gayretindeyiz. Bunun en yakın şahidi Giresunlu kardeşlerimizin bizatihi kendileridir" Giresun'a 110 milyar tutarında kamu yatırımı yaptıklarını söyleyen Erdoğan, alana kurulan ekranlardan AK Partili yerel yönetimlerin Giresun'a kazandırdığı yatırımların yer aldığı video gösterimini, mitinge katılanlara izletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde merkez ve 15 ilçe belediye başkan adayını tanıttı. Giresun'da belediye başkan adayları şöyle: "Aytekin Şenlikoğlu (Giresun), Faruk Demirağ (Alucra), Emrullah Guguk (Bulancak), Ergün Bakırhan (Çamoluk), Sedat Koca (Çanakçı), Zeki Şenlikoğlu (Dereli), Rüşan Özden (Doğankent), Mustafa Karadere (Espiye), Barış Güdük (Eynesil- Cumhur İttifakı), Ahmet Süleymanoğlu (Görele), Aytekin Boduroğlu (Güce), Muhammet Tuncay Arışan (Keşap), Esat Ayyıldız (Piraziz), Ömer Şentürk (Şebinkarahisar), Ömer Hıdır (Tirebolu), Ömer Bayram (Yağlıdere)"

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 17:52 Güncelleme: 16.02.2024 - 17:52 facebook

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