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        Giresun'da sahilde çok sayıda ölü köpek bulundu

        GİRESUN'un Bulancak ilçe sahilinde çok sayıda ölü köpek bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 21:23 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:25
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        Giresun'da sahilde çok sayıda ölü köpek bulundu
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        GİRESUN’un Bulancak ilçe sahilinde çok sayıda ölü köpek bulundu. Köpekleri ölümünün tespiti için çalışma başlatıldı.

        İlçeden geçen Pazarsuyu deresinin döküldüğü sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında çok sayıda köpeğin öldüğünü fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler sahil kenarında temizlik çalışması başlattı. Köpeklerin ölüm sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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