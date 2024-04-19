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        Silahlı kuyumcu soygununda şüpheliler, gasbettikleri taksinin şoförünü dövüp bagaja kilitlemiş (3)

        TUTUKLANDILARGiresun'unBulancak ilçesinde maskeli ve silahlı kuyumcu dükkanı soygununa ilişkin gözaltına alınan şüpheliler S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 23:57 Güncelleme: 19.04.2024 - 23:57
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        Silahlı kuyumcu soygununda şüpheliler, gasbettikleri taksinin şoförünü dövüp bagaja kilitlemiş (3)
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        TUTUKLANDILAR

        Giresun’unBulancak ilçesinde maskeli ve silahlı kuyumcu dükkanı soygununa ilişkin gözaltına alınan şüpheliler S.T. (17), S.C. (17) ve E.B. (53), sevk edildikleri adliyede 'nitelikli yağma', 'gasp' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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