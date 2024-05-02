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        Muayeneye giden doktordan meslektaşına saldırı iddiası; iki taraf da şikayetçi

        GİRESUN'da muayene için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğine gelen Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli doktor B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:42 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:45
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        Muayeneye giden doktordan meslektaşına saldırı iddiası; iki taraf da şikayetçi
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        GİRESUN’da muayene için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğine gelen Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görevli doktor B. A., kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek Dr. Uğur Semiz’le tartıştı. Kendisine saldırıldığını belirten Dr. Semiz, B.A.’dan, B. A., da darbedildiğini belirterek Dr. Semiz’den şikayetçi oldu. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı ise olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Hastane önünde açıklamada bulunan Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli de “O kişinin hekim olması, polikliniğe hasta olarak sağlık hizmeti almak üzere başvurduğu ve kendisine hizmet vermeye çalışan meslektaşımıza saldırdığı gerçeğinin önüne geçmemelidir” dedi.

        Olay, 30 Nisan’da kent merkezi Aksu Mahallesi’nde yer alan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görevli Dr. B.A. muayene için geldiği hastanenin üroloji kliniğinde, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla, üroloji kliniği sekreteri ve Dr. Uğur Semiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. B.A. iddiaya göre Dr. Semiz’e saldırdı. Saldırı sonrası kavga da çıkan klinikteki bazı eşyalar dağılırken, araya diğer sağlık görevlileri ile güvenlik personeli girdi. Taraftar sakinleştirilirken, darp raporu alan doktorlar birbirlerinden şikayetçi oldu.

        BAŞHEKİMDEN KINAMA

        Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, “Hastanemiz Üroloji Kliniğinde görevli Asistan Doktorumuz Uğur Semiz’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı hakkında hukuki süreç başlamıştır ve bu sürecin yakinen takipçisi olacağız” ifadelerinde bulundu.

        TABİP ODASINDAN HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

        Giresun Tabip Odası üyeleri, hastane personeli ve doktorlar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir araya gelerek, açıklamada bulundu. Giresun Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli, “Bugün burada bir kez daha maalesef şehrimizde vuku bulan bir ‘sağlıkta şiddet’ olayını kınamak amacıyla toplandık. Şunu ifade etmek isterim ki; iki gün önce yaşadığımız bu menfur saldırının failinin hekim olması, bazı haber mecralarında bu olayın sanki iki hekimin arasında geçen basit bir kavgaymış gibi gösterilmeye çalışılmasına neden olmuştur. Fakat o kişinin hekim olması, polikliniğe hasta olarak sağlık hizmeti almak üzere başvurduğu ve kendisine hizmet vermeye çalışan meslektaşımıza saldırdığı gerçeğinin önüne geçmemelidir. Bu olay neresinden bakılırsa bakılsın tam anlamıyla bir ‘sağlıkta şiddet’ olayıdır ve bu şekilde değerlendirilmelidir” dedi.

        ‘YASALAR UMUT VAAT ETSE DE CILIZ KALMAKTADIR’

        Sağlıkta şiddet sonucu şehit vermiş bir şehirde yaşamakta olduklarını söyleyen Doç. Dr. Demirelli, “Hastanemiz Üroloji kliniği asistanlarından Dr. Uğur Semiz poliklinikte görev yaparken bir hastası tarafından darbedildi. Sağlık çalışanları olarak bizler neredeyse her gün sözel şiddete maruz kalmaktayız. Toplumumuzda günden güne yaygınlaşan şiddet eylemleri sağlık kurumlarını ve çalışanlarını ciddi biçimde etkilemekte, sadece şiddet görme endişesi bile sağlık çalışanlarının tükenmişliğine ve verimsizliğine neden olmaktadır. ‘Sağlıkta şiddet’ sadece öfkeli hasta ve hasta yakınlarının saldırılarından ibaret toplumsal bir olay olarak görülmemelidir. Son zamanlarda çıkartılan yasalar umut vaat etseler de çözüm için çok cılız kalmaktadır” diye konuştu.

        SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK İSTEDİ

        Vatandaşları sağlık çalışanlarına destek olmaya davet eden Doç. Dr. Demirelli, “Şiddetin önüne geçmek için iyi bir toplumsal eğitim ile birlikte cezaların artırılması, şiddet uygulayan kişilerin yargılanma süreçlerinin hızlandırılması, şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanması da dahil olmak üzere, sağlık hizmetinden mahrum bırakılmaları gibi yaptırımların ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir. Bu konuda bir kez daha yetkilileri göreve çağırıyoruz. Vatandaşlarımızı sağlıkta şiddet konusunda biz sağlık çalışanlarına destek olmaya ve bu konuda çok daha hassas davranmaya davet ediyoruz. Hepinize bu zor günde meslektaşımıza vermiş olduğunuz destekten ötürü tekrar teşekkür eder, ‘şiddetsiz’ çalışmalar dilerim” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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