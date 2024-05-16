Giresun Uğur Anadolu Lisesi başarılı gençlere eğitim bursu veriyor

Giresun Uğur Anadolu Lisesi, Türkiye’nin geleceğine değer katacak öğrencilere eğitim desteği veriyor. 25 Mayıs ve 1 Haziran’da yapılacak sınavda başarılı olacak öğrenciler, Uğurlu Gençlik Bursu’ndan yararlanabilecek.

Öğrenciler, 25 Mayıs Cumartesi saat 10.00’da 8, 9 ve 10'uncu sınıflar, 1 Haziran Cumartesi saat 10.00’da ise 11'inci sınıflar için düzenlenecek Uğur Tanı Sınavı (UTS) sonucu ve mülakat değerlendirmesi ile Giresun Uğur Anadolu Lisesi’nde burslu okuma hakkı elde edecek. Sınav Türkiye genelinde lise kademesindeki tüm öğrencilere açık olacak.

“ÜLKEMİZE DEĞER KATACAK GENÇLERİ YETİŞİRECEK OLMAK HEYECAN VERİCİ” Uğur Okulları olarak geride bıraktıkları 55 yılın tamamını eğitime adadıklarını belirten Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Uğurlu Gençlik Bursu bu adanmışlığın göstergelerinden yalnızca biri. Bizler yarım asrı aşkın deneyimlerimizle iz bırakacak işlere imza atmanın gururunu yaşadık, bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Giresun Uğur Anadolu Lisesi’nin Uğurlu Gençlik Bursu ile ülkemize değer katacak gençleri yetiştireceğini bilmek bizleri ilk günkü kadar heyecanlandırıyor. Geleceğe hem akademik hem bilimsel anlamda donanımlı bireyler yetiştirdik, daha da yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.