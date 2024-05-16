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        Giresun Uğur Anadolu Lisesi başarılı gençlere eğitim bursu veriyor

        Giresun Uğur Anadolu Lisesi, Türkiye'nin geleceğine değer katacak öğrencilere eğitim desteği veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:30
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        Giresun Uğur Anadolu Lisesi başarılı gençlere eğitim bursu veriyor
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        Giresun Uğur Anadolu Lisesi, Türkiye’nin geleceğine değer katacak öğrencilere eğitim desteği veriyor. 25 Mayıs ve 1 Haziran’da yapılacak sınavda başarılı olacak öğrenciler, Uğurlu Gençlik Bursu’ndan yararlanabilecek.

        Öğrenciler, 25 Mayıs Cumartesi saat 10.00’da 8, 9 ve 10'uncu sınıflar, 1 Haziran Cumartesi saat 10.00’da ise 11'inci sınıflar için düzenlenecek Uğur Tanı Sınavı (UTS) sonucu ve mülakat değerlendirmesi ile Giresun Uğur Anadolu Lisesi’nde burslu okuma hakkı elde edecek. Sınav Türkiye genelinde lise kademesindeki tüm öğrencilere açık olacak.

        “ÜLKEMİZE DEĞER KATACAK GENÇLERİ YETİŞİRECEK OLMAK HEYECAN VERİCİ”

        Uğur Okulları olarak geride bıraktıkları 55 yılın tamamını eğitime adadıklarını belirten Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Uğurlu Gençlik Bursu bu adanmışlığın göstergelerinden yalnızca biri. Bizler yarım asrı aşkın deneyimlerimizle iz bırakacak işlere imza atmanın gururunu yaşadık, bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Giresun Uğur Anadolu Lisesi’nin Uğurlu Gençlik Bursu ile ülkemize değer katacak gençleri yetiştireceğini bilmek bizleri ilk günkü kadar heyecanlandırıyor. Geleceğe hem akademik hem bilimsel anlamda donanımlı bireyler yetiştirdik, daha da yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

        “UĞUR OKULLARI’NIN YENİ NESİL EĞİTİM YAKLAŞIMLARI BAŞARILI NESİLLERİN YETİŞMESİNİ SAĞLIYOR”

        Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır ise “Yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık geleneğimizden aldığımız güçle kişisel ve kültürel farkındalığı gelişmiş, dünya vatandaşı, duyarlı, saygılı ve hepsinden önce mutlu bireyler yetiştirmeye devam ediyoruz. Uğur Okulları’nın yeni nesil eğitim yaklaşımları ülkemize değer katan, uluslararası başarılarıyla bizleri gururlandıran başarılı nesillerin yetişmesini sağlıyor. Bu kez, ülkemize değer katacak gençleri, Uğurlu Gençlik Bursu ile Giresun Uğur Anadolu Lisesi’nde yetiştireceğiz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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