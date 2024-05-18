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        Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü; 1 imam kurtarıldı, 1'i imam 2 kişi kayıp (2)

        DALGIÇLAR ARIYORGiresun'unŞebinkarahisar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin düştüğü HES kanalında, İmam Hakan Deveci'nin yaralı kurtarıldığı, suda kaybolan Muammer Taşbaşı ve İmam Burhan Şengül için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:37 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:40
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        Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü; 1 imam kurtarıldı, 1'i imam 2 kişi kayıp (2)
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        DALGIÇLAR ARIYOR

        Giresun'unŞebinkarahisar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin düştüğü HES kanalında, İmam Hakan Deveci'nin yaralı kurtarıldığı, suda kaybolan Muammer Taşbaşı ve İmam Burhan Şengül için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor. Alucra Kaymakamı Ejder Şahin ve Şebinkarahisar Kaymakamı Yasin Ardıç'ın kaza yerine gelerek incelemelerde bulunduğu bölgede dalgıçlar da kanal boyunca aramalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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