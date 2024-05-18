Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü; 1 imam kurtarıldı, 1'i imam 2 kişi kayıp (2)

Giresun'unŞebinkarahisar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin düştüğü HES kanalında, İmam Hakan Deveci'nin yaralı kurtarıldığı, suda kaybolan Muammer Taşbaşı ve İmam Burhan Şengül için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor. Alucra Kaymakamı Ejder Şahin ve Şebinkarahisar Kaymakamı Yasin Ardıç'ın kaza yerine gelerek incelemelerde bulunduğu bölgede dalgıçlar da kanal boyunca aramalarını sürdürüyor.

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