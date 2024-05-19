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        Giresun'da otomobilin düştüğü kanalda kaybolan 2 kişinin cansız bedenleri bulundu (2)

        SÜRÜCÜKURSU DÖNÜŞÜNDE KANALA UÇMUŞLARGiresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin düştüğü HES kanalında, imam Hakan Deveci'nin yaralı kurtarıldığı, suda kaybolan Muammer Taşbaşı ile imam Burhan Şengül'ün cansız bedenlerine ulaşıldığı kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:15
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        Giresun'da otomobilin düştüğü kanalda kaybolan 2 kişinin cansız bedenleri bulundu (2)
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        SÜRÜCÜKURSU DÖNÜŞÜNDE KANALA UÇMUŞLAR

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin düştüğü HES kanalında, imam Hakan Deveci'nin yaralı kurtarıldığı, suda kaybolan Muammer Taşbaşı ile imam Burhan Şengül'ün cansız bedenlerine ulaşıldığı kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Çevredekilerin suya attığı iple kıyıya çekilerek, kurtarılan Deveci'nin ehliyet kursu için Alucra'dan Şebinkarahisar ilçesine geldiği, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı öğrenildi. Hastanede tedavisi süren Deveci'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, otopsi işlemleri sonrası Burhan Şengül'ün cenazesinin Batman'da, Muammer Taşbaşı'nın da Alucra'da toprağa verileceği belirtildi. Bu arada kanalda suyun çekilmesiyle yüzeye çıkan otomobil, vinçle çekilerek çıkarıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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