Giresun'da terör örgütünün kullandığı sığınak kullanılmaz hale getirildi

GİRESUN'da terör örgütünün kullandığı sığınak, jandarma ekiplerince kullanılmaz hale getirilip, ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen 'Şehit J. Asb. Kad. Kd. Bçvş. Zafer Çalışkan' operasyonunda, sözde Karadeniz Açılım Grubunun kullandığı bir sığınağın tespit edildiği belirtildi. 2014- 2016 yılları arasında kullanıldığı değerlendirilen sığınakta ayrıca kalaşnikof şarjörü ve fişeği, gübre, akü ile gıda malzemeleri ve delil niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan materyaller muhafaza altına alınırken, sığınak kullanılmaz hale getirildi, diğer malzemeler de imha edildi.