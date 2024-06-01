Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonu; baskın kamerada

        GİRESUN'da 'sahte sürücü belgesi' operasyonunda yakalan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:11 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonu; baskın kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        GİRESUN'da 'sahte sürücü belgesi' operasyonunda yakalan 6 kişiden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskın, polis kamerasına yansıdı.

        Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan, sağlık durumları, eğitim yeterlilikleri, daha önce haklarında yapılan adli ve idari işlemler nedeniyle sürücü belgeleri ellerinden alınan kişilerin, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden alınma sahte sürücü belgelerini noter onaylı olarak tercümelerini yaptırıp, haksız kazanç elde ettiğini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolapta KKTC ve Gürcistan'da düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

        Konuyla ilgili Giresun Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan’dan alınma sürücü belgesiyle trafiğe çıkan birçok sürücünün tespiti nedeniyle trafik kontrolleri ve uygulama gerçekleştirildiği bildirilerek, "Sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan, sağlık durumları, eğitim yeterlilikleri, daha önce haklarında yapılan adli ve idari işlemler sonucunda sürücü belgeleri ellerinden alınan şahısların; Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden alınma sahte sürücü belgelerini noter onaylı olarak tercümelerini yaptırıp ülkemizde kullanımını yasallaştırmaya çalıştıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alınmıştır. 6 şüpheliden 1 kişi tutuklanmış, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        LGS'ye 1 gün kala artan sınav kaygısıyla baş etme önerileri
        LGS'ye 1 gün kala artan sınav kaygısıyla baş etme önerileri
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Evlendiler
        Evlendiler
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar

        Benzer Haberler

        Giresun, Bayburt ve Trabzon'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları pro...
        Giresun, Bayburt ve Trabzon'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları pro...
        Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonunda bir kişi tutuklandı
        Piraziz'de "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi
        Piraziz'de "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" düzenlendi
        Giresunspor'da teknik direktörlük görevine Metin Aydın getirildi
        Giresunspor'da teknik direktörlük görevine Metin Aydın getirildi
        Giresun 1. OSB'de 2 bin 600 kişi istihdam edildi
        Giresun 1. OSB'de 2 bin 600 kişi istihdam edildi
        Eynesil'de konferans düzenlendi
        Eynesil'de konferans düzenlendi