Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonu; baskın kamerada

GİRESUN'da 'sahte sürücü belgesi' operasyonunda yakalan 6 kişiden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskın, polis kamerasına yansıdı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan, sağlık durumları, eğitim yeterlilikleri, daha önce haklarında yapılan adli ve idari işlemler nedeniyle sürücü belgeleri ellerinden alınan kişilerin, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden alınma sahte sürücü belgelerini noter onaylı olarak tercümelerini yaptırıp, haksız kazanç elde ettiğini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolapta KKTC ve Gürcistan'da düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.