'Pencereden atlayarak kaçtı' ihbarıyla 3 yıldır aranan kadınla ilgili cinayet soruşturmasında 2 tutuklama

GİRESUN’da 3 yıl önce eşinin ‘Pencereden atlayarak kaçtı’ diyerek jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi Nuran Bayram’ın (28), cinayete kurban gittiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Y.B. adlı kadın ile C.B. gözaltına alındı. Sorguları sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Kayıp kadının cesedinin bulunmasına yönelik başlatılan çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Güce ilçesine bağlı Boncukçukur köyünde yaşayan Savaş Bayram, 12 Haziran 2021’de İlçe Jandarma Komutanlığına giderek eşi Nuran Bayram’ın 11 Haziran’da gece saatlerinde tek katlı evlerinin camından atlayarak kaçtığını bildirdi. Kayıp müracaatı üzerine jandarma inceleme başlattı, ancak kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı. Kayıp kadının bulunması ve herhangi bir suça maruz kalıp kalmadığının tespiti için araştırmalar sürerken, bir televizyon programına katılan aile yakınlarının, Nuran Bayram’ın öldürülmüş olabileceğine dair iddiaları üzerine, Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Nuran Bayram’ın kaybolmadan önce en son iletişim halinde olduğu kişi ve durumundan şüphelenilen aile fertlerini takibe alan jandarma ekipleri, aynı aileden şüpheli Y.B ve C.B.’yi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 2 şüpheli, üzerlerine atılı 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA Kayıp kadının cesedinin bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürerken, olayla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamada bulundu. Nuran Bayram’ın pencereden atlayarak evden kaçtığına dair ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: