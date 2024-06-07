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        'Pencereden atlayarak kaçtı' ihbarıyla 3 yıldır aranan kadınla ilgili cinayet soruşturmasında 2 tutuklama

        GİRESUN'da 3 yıl önce eşinin 'Pencereden atlayarak kaçtı' diyerek jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi Nuran Bayram'ın (28), cinayete kurban gittiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:16
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        'Pencereden atlayarak kaçtı' ihbarıyla 3 yıldır aranan kadınla ilgili cinayet soruşturmasında 2 tutuklama
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        GİRESUN’da 3 yıl önce eşinin ‘Pencereden atlayarak kaçtı’ diyerek jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi Nuran Bayram’ın (28), cinayete kurban gittiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Y.B. adlı kadın ile C.B. gözaltına alındı. Sorguları sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Kayıp kadının cesedinin bulunmasına yönelik başlatılan çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

        Güce ilçesine bağlı Boncukçukur köyünde yaşayan Savaş Bayram, 12 Haziran 2021’de İlçe Jandarma Komutanlığına giderek eşi Nuran Bayram’ın 11 Haziran’da gece saatlerinde tek katlı evlerinin camından atlayarak kaçtığını bildirdi. Kayıp müracaatı üzerine jandarma inceleme başlattı, ancak kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı. Kayıp kadının bulunması ve herhangi bir suça maruz kalıp kalmadığının tespiti için araştırmalar sürerken, bir televizyon programına katılan aile yakınlarının, Nuran Bayram’ın öldürülmüş olabileceğine dair iddiaları üzerine, Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Nuran Bayram’ın kaybolmadan önce en son iletişim halinde olduğu kişi ve durumundan şüphelenilen aile fertlerini takibe alan jandarma ekipleri, aynı aileden şüpheli Y.B ve C.B.’yi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 2 şüpheli, üzerlerine atılı 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

        Kayıp kadının cesedinin bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürerken, olayla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamada bulundu. Nuran Bayram’ın pencereden atlayarak evden kaçtığına dair ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Mağdurenin kaybolmadan önce en son iletişim halinde olduğu kişi ve durumundan şüphelenilen aile fertlerinin takibe alınmasıyla, iletişimin dinlenilmesi tedbirinin bitmesine müteakip şüpheliler hakkında arama ve gözaltı tedbirine başvuruldu. Ayrıca bu aşamada olay gününe ait PTS ve kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından elektronik cihaz ile tespit edilen noktalarda JASAT ekipleri tarafından yapılan kazı çalışması sonucunda elde edilen bulgular, kriminal incelemeye gönderildi. Şüphelilerden Y.B.’nin ifadesinde, mağdurenin öldürüldüğüne dair anlatımlara yer vermesi üzerine olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilerden Y.B. ve C.B.’nin üzerlerine atılı ‘kasten öldürme’ suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmalarına karar verilerek Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Maktülenin cesedinin bulunmasına yönelik araştırmalara ve bu minvaldeki soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği, soruşturmanın selameti açısından 5271 Sayılı CMK’nin 153/2’inci madde gereğince dosya hakkında Tirebolu Sulh Ceza Hakimliğinden kısıtlılık kararı aldırıldığı, gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususları, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 5/2 nolu ve 153/1 nolu genelgeleri uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulur”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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