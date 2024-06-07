Giresun'da uyuşturucu operasyonu; 2'si kamu görevlisi 7 tutuklama
GİRESUN'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda kırmızı ve yeşil reçeteli ilaç, uyuşturucu kullanma aparatları ve dijital materyaller ele geçirildi.
GİRESUN'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda kırmızı ve yeşil reçeteli ilaç, uyuşturucu kullanma aparatları ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kamu görevlisi 7 şüpheli mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Giresun merkez ile Bulancak ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. 10 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda; farklı sayı ve nitelikte kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç, reçete, uyuşturucu kullanma aparatları, not defteri ve bazı dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2'si kamu görevlisi 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı.
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