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        Tatil için geldiği memleketinde denizde boğuldu

        GİRESUN'un Eynesil ilçesinde ailesiyle denize giren Bahtiyar Cebeci (43), akıntıya kapılıp boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:18 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:20
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        Tatil için geldiği memleketinde denizde boğuldu
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        GİRESUN’un Eynesil ilçesinde ailesiyle denize giren Bahtiyar Cebeci (43), akıntıya kapılıp boğuldu. Cebeci’nin tatil için İzmit’ten, memleketi Giresun'a geldiği belirtildi.

        İzmit’te yaşayan ve kentte bir ilaç fabrikasında temsilci olarak çalışan 2 çocuk babası Bahtiyar Cebeci, Kurban Bayramı tatili için Eynesil'e geldi. Gümüşçay Mahallesi'nde ailesiyle birlikte dün serinlemek için denize giren Cebeci, bir süre sonra akıntıya kapılıp sürüklendi. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Cebeci, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cebeci, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        Bahtiyar Cebeci, Eynesil'de toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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