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        Giresun'da çekici fındık bahçesine uçtu: 2 ölü

        GİRESUN'da kontrolden çıkıp, yuvarlandığı yamaçtaki fındık bahçesinde ters dönen çekicinin sürücüsü Emirhan Çoban (18) ile araçtaki Utku Dalman (13), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 22:53 Güncelleme: 04.07.2024 - 22:55
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        Giresun'da çekici fındık bahçesine uçtu: 2 ölü
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        GİRESUN'da kontrolden çıkıp, yuvarlandığı yamaçtaki fındık bahçesinde ters dönen çekicinin sürücüsü Emirhan Çoban (18) ile araçtaki Utku Dalman (13), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Sıvacı köyü Taşhan mevkisinde meydana geldi. Emirhan Çoban yönetimindeki 28 DR 728 plakalı çekici kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu fındık bahçesine yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Utku Dalman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler bulundukları yerden alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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