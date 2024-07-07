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        Düğün salonu önündeki tekmeli, yumruklu kavga kamerada

        GİRESUN'da düğün salonu önünde davetli aileler arasında çıkan tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 12:50 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:55
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        Düğün salonu önündeki tekmeli, yumruklu kavga kamerada
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        GİRESUN'da düğün salonu önünde davetli aileler arasında çıkan tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde merkez ilçesine bağlı Teyyaredüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden çıkan bazı davetli aileler arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar, tekme-tokat ve yumrukla birbirine girdi. Diğer aile fertlerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı. Kavga anları da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde; kadınların da karıştığı kavgada yaklaşık 40 kişi birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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