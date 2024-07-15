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        Giresun'da sağanak sele döndü; işyerlerini su bastı araçlar zarar gördü

        GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Atatürk Caddesi nehre döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 21:36 Güncelleme: 15.07.2024 - 21:40
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        Giresun'da sağanak sele döndü; işyerlerini su bastı araçlar zarar gördü
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        GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Atatürk Caddesi nehre döndü. Sel suları park halindeki araçlara zarar verirken, birçok ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

        İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Caddesi nehre döndü, sokaklarda göletler oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Caddeden akan sular parke taşlarını yerinden söktü, araçlara zarar verdi. Yağmurun dinmesiyle belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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