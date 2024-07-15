Giresun'da sağanak sele döndü; işyerlerini su bastı araçlar zarar gördü

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Atatürk Caddesi nehre döndü. Sel suları park halindeki araçlara zarar verirken, birçok ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Caddesi nehre döndü, sokaklarda göletler oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Caddeden akan sular parke taşlarını yerinden söktü, araçlara zarar verdi. Yağmurun dinmesiyle belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.