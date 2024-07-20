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        Giresun'da sağanak; 2 katlı ev yan yattı

        GİRESUN'da etkili olan sağanak sırasında meydana gelen heyelanda 2 katlı ev yan yattı, göle dönen bazı yollarda çökmeler yaşandı, 4 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:35
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        Giresun'da sağanak; 2 katlı ev yan yattı
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        GİRESUN'da etkili olan sağanak sırasında meydana gelen heyelanda 2 katlı ev yan yattı, göle dönen bazı yollarda çökmeler yaşandı, 4 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kentte gece saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde bazı noktalarda taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi. İlçe merkezlerinde bazı ev ve iş yerlerini su basarken, sağanak nedeniyle mahsur kalan 50 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Tirebolu ilçesi Köseler köyünde dereye yakın noktada yer alan 2 katlı boş haldeki ev yan yattı. Bölgede göle dönen bazı yollarda çökmeler yaşanırken, 4 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi. Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda ise trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlandı.

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, gece boyu sel bölgesinde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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