Giresun'da sağanak; 2 katlı ev yan yattı

GİRESUN'da etkili olan sağanak sırasında meydana gelen heyelanda 2 katlı ev yan yattı, göle dönen bazı yollarda çökmeler yaşandı, 4 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kentte gece saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde bazı noktalarda taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi. İlçe merkezlerinde bazı ev ve iş yerlerini su basarken, sağanak nedeniyle mahsur kalan 50 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Tirebolu ilçesi Köseler köyünde dereye yakın noktada yer alan 2 katlı boş haldeki ev yan yattı. Bölgede göle dönen bazı yollarda çökmeler yaşanırken, 4 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi. Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda ise trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlandı.