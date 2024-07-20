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        Giresun'da sağanak; 2 katlı ev yan yattı (2)

        EVLERİYAN YATAN AİLE, 20 GÜN ÖNCE YAYLAYA GÖÇ ETMİŞGiresun'un Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde etkili olan sağanak sonrası yan yatan iki katlı evde yaşayan Demiral ailesinin, 20 gün önce yaylaya göç ettiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:18 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:20
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        Giresun'da sağanak; 2 katlı ev yan yattı (2)
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        EVLERİYAN YATAN AİLE, 20 GÜN ÖNCE YAYLAYA GÖÇ ETMİŞ

        Giresun’un Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde etkili olan sağanak sonrası yan yatan iki katlı evde yaşayan Demiral ailesinin, 20 gün önce yaylaya göç ettiği ortaya çıktı. Yan yatıp, duvarları ağır hasar alan evlerine gelen aile fertlerinden Hatice Demiral, gözyaşlarına hakim olamadı. Yaylada olduklarını belirten Hatice Demiral, “20 gün önce yaylaya gitmiştik. 10 kişi bu evde kalıyorduk. Çok üzgünüz” dedi.

        ‘DERENİN GÜRÜLTÜSÜYLE EV SALLANIYORDU’

        Köyün imamı Aydın Yılmaz da yaşadıklarını anlatarak, “Yağmur 20.00 sıralarında başladı. Hızlı ve sert yağıyordu. Yaklaşık 1 saat şiddetli yağdı. Yatsı ezanı okunduğunda dere taşmıştı. Cami avlusunda can havliyle çok korkmuş bir çocuğu buradan alıp, güvenli yere götürdüm. Derenin gürültüsüyle ev sallanıyordu. 112’ye haber verdim. Burada bu seli daha önce yaşadığım için güvenli yere uzaklaştım” diye konuştu.

        ‘ÇATIRDAYARAK, DEREYE DOĞRU YAN YATTI'

        Evin yan yattığı anlara tanık olan Enver Demiral da “Akşam köydeydim. Çok şiddetli yağmur yağdı. Giderek yağmur, daha da hızlandı. Dere saat 22.00’da taşmaya başladı. O arada köprü ayaklarının altının boşaldığını gördüm. Çökeceği belliydi, o ara çatırtılar duymaya başladım. Eyvah köprü gidiyor dedim. Sağındaki ev bir sefer daha çatırdayarak, dereye doğru yan yattı. Dere yığılınca buralar deniz gibi oldu. Dere suları bina içine girdi, duvarını yıktı. Evde kimse yoktu, yaylaya gitmişlerdi” dedi.

        Öte yandan derede, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından bölgede başlatılan çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri de yıkılan köprüde güvenlik önlemi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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